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Greater Noida Crime News : मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार

Greater Noida में मोबाइल टॉवर उपकरण चोरी गिरोह का खुलासा, 3 गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 18, 2026, 04:14 PM
ग्रेटर नोएडा: मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में थाना बीटा-2 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल टॉवर उपकरण और वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी का आरआरयू उपकरण, एक मोटरसाइकिल और अवैध चाकू बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, शनिवार को लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यथार्थ गोलचक्कर के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रविन्द्र , राहुल और प्रवीन रूप में हुई है। तीनों आरोपी कासना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।

पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि वे पहले इलाके में रेकी करते थे और फिर मौका मिलते ही मोबाइल टॉवर से आरआरयू उपकरण चोरी कर लेते थे। इसके अलावा, वाहन चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देते थे।

पुलिस के मुताबिक, बरामद आरआरयू उपकरण को आरोपियों ने करीब 4-5 दिन पहले कासना क्षेत्र से चोरी किया था, जबकि मोटरसाइकिल को लगभग एक वर्ष पूर्व सूरजपुर इलाके से चुराया गया था। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट हटा देते थे।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपने पास अवैध चाकू रखते थे ताकि पकड़े जाने की स्थिति में खुद को बचा सकें। पुलिस ने इनके कब्जे से तीन अवैध चाकू भी बरामद किए हैं। बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में सूरजपुर थाने में पहले से ही मामला दर्ज है। तीनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा रहा है। रविन्द्र, राहुल और प्रवीन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें चोरी, अवैध हथियार रखने, मारपीट और एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि इस गिरोह की गिरफ्तारी से क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से और पूछताछ कर रही है ताकि उनके अन्य साथियों और वारदातों का खुलासा किया जा सके।

--आईएएनएस

 

 

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