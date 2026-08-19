ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
भारत समाचार

गोवा: विश्व फोटोग्राफी दिवस पर सम्मान समारोह, सीएम सावंत बोले- तस्वीर सबकुछ कहती है...

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
गोवा:

पणजी, 19 अगस्त (आईएएनएस)। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर गोवा में फोटोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े लोगों और प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कार्यक्रम में गोवा के फोटोग्राफरों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं दीं और फोटोग्राफी के माध्यम से राज्य के बदलते स्वरूप को सामने लाने के प्रयासों की सराहना की।

कार्यक्रम के दौरान प्रेस मीडिया फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ऑफ गोवा की ओर से फोटोग्राफी प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में फोटोग्राफरों और प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन किया और विजेताओं को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सभी फोटोग्राफरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि फोटोग्राफी समाज और समय को देखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने गोवा के फोटोग्राफरों और प्रेस मीडिया फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ऑफ गोवा द्वारा आयोजित प्रदर्शनी और प्रतियोगिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों ने अपने कैमरे के माध्यम से अलग-अलग विषयों और दृश्यों को सामने लाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन करते हुए उनके प्रयासों की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने फोटोग्राफी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि हमेशा कुछ अलग दिखाओ, क्योंकि तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। उन्होंने फोटोग्राफरों से आह्वान किया कि वे तस्वीरों के माध्यम से गोवा में हुए बदलाव को लोगों के सामने रखें। करीब 12 वर्ष पहले के गोवा और वर्तमान गोवा में जो बदलाव आया है, उसे फोटोग्राफी के माध्यम से दिखाया जा सकता है। तस्वीरें विकास और परिवर्तन को शब्दों के मुकाबले अधिक प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने फोटोग्राफरों से कहा कि वे गोवा के विकास की यात्रा को अपने कैमरे में कैद करें और लोगों को यह दिखाएं कि पिछले वर्षों में राज्य में किस तरह के बदलाव हुए हैं। सीएम सावंत ने कहा कि गोवा में पिछले वर्षों के दौरान बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। सड़कों, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचे में हुए बदलावों को तस्वीरों के माध्यम से दर्ज करना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फोटोग्राफी प्रतियोगिता और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके जरिए फोटोग्राफरों को राज्य में हुए विकास और बदलाव को अपने नजरिए से प्रस्तुत करने का अवसर मिला।

--आईएएनएस

पीएसके