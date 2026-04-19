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Giridih Dowry Case : गिरिडीह में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप, ससुराल वाले फरार

गिरिडीह में विवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या के आरोप से गांव में तनाव
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 19, 2026, 10:15 AM
झारखंड : गिरिडीह में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप, ससुराल वाले फरार

गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत गुवाखदर गांव में एक 20 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान रजीना खातून के रूप में हुई है।

घटना के बाद मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और पति समेत ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है।

मृतका के भाई सद्दाम अंसारी ने बताया कि रविवार सुबह उन्हें रजीना की मौत की सूचना मिली। जब परिजन गुवाखदर गांव पहुंचे, तो रजीना का शव घर में पड़ा हुआ था, जबकि उसका पति मिन्हाज अंसारी, सास और ससुर घर छोड़कर फरार हो चुके थे।

परिजनों के अनुसार, मृतका के गले पर गहरे निशान पाए गए हैं, जिससे गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि रजीना का निकाह करीब एक वर्ष पहले मिन्हाज अंसारी के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसे 50 हजार रुपए मायके से लाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। रुपए नहीं मिलने पर अक्सर उसके साथ मारपीट की जाती थी।

सद्दाम अंसारी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने मिलकर उसकी बहन की जान ले ली।

घटना की जानकारी मिलते ही धनवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।

फिलहाल, पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और फरार पति व अन्य ससुराल वालों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है।

--आईएएनएस

 

 

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