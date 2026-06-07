'घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक संकट कारण'

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए नेताओं ने घरेलू एलपीजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का कारण वैश्विक ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय ईंधन की बढ़ती कीमतों को बताया। भाजपा नेताओं का यह बयान रविवार को 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी के बाद आया है।

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केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह बढ़ोतरी एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के कारण ऐसा संकट उत्पन्न हुआ है। अगर हम पूरी दुनिया को देखें, तो पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें 30 प्रतिशत से 130 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं, और एलपीजी और सीएनजी की कीमतें 30 प्रतिशत से 300 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। वैश्विक संकट के कारण, सभी देश किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित रूप से, भारत भी प्रभावित है, और पूरी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है।

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस स्थिति को अस्थायी बताया। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय कई बड़े संकटों और चुनौतियों से गुजर रहा है। इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत भी इससे प्रभावित हुआ है और आगे भी प्रभावित होता रहेगा। हालांकि, मेरा मानना ​​है कि यह एक अस्थायी समस्या है और इसे स्थायी मुद्दा नहीं समझा जाना चाहिए।

बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि सरकार इसके प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम समझते हैं कि यह वृद्धि वैश्विक कारकों और अंतरराष्ट्रीय रुझानों से जुड़ी है। यदि कीमतें बढ़ी हैं, तो हमें विश्वास है कि स्थिति को संतुलित करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निश्चित रूप से समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे।

जेडी-यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां सभी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब हम भारत की तुलना दुनिया के अन्य देशों से करते हैं, तो हमारे नागरिक भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में लोग और भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वैश्विक स्थिति काफी असामान्य हो गई है, और विश्व अर्थव्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

ये बयान घरेलू खाना पकाने वाली गैस एलपीजी की कीमतों में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि के बाद आए हैं, जिससे उद्योग सूत्रों के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है।

मार्च में हुई 60 रुपए की बढ़ोतरी के बाद यह वृद्धि हुई है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में व्यवधान के कारण तेल विपणन कंपनियों को रियायती घरेलू एलपीजी बिक्री पर लगातार नुकसान हो रहा है।

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, सरकारी तेल कंपनियों को पहले प्रति सिलेंडर लगभग 703 रुपए का नुकसान हो रहा था, और हालिया संशोधनों के बावजूद पेट्रोल और डीजल भी लागत मूल्य से कम पर बेचे जा रहे थे।

--आईएएनएस

एमएस/