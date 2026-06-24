घरकुल योजना के लिए फंड की कोई कमी नहीं: महाराष्ट्र के मंत्री

मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने बुधवार को विधानसभा को भरोसा दिलाया कि घरकुल (आवास) योजना के लिए फंड की कोई कमी नहीं है और लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान किसी भी हाल में नहीं रोका जाएगा।

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उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने अगले साल के भीतर राज्य में 15 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है।

सदस्य समीर कुंवर द्वारा उठाए गए सवाल और नीलेश राणे, राहुल पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार और नाना पटोले के अतिरिक्त सवालों का जवाब देते हुए मंत्री गोरे ने कहा कि पिछले साल राज्य ने 29 लाख से ज्यादा घरों का लक्ष्य रखा था।

इनमें से 28.17 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई और 27,85,724 घरों को मंजूरी दी गई। अब तक 26 लाख से ज्यादा घरों को पहली किस्त, 17 लाख से ज्यादा घरों को दूसरी किस्त और 11 लाख से ज्यादा घरों को तीसरी किस्त दी जा चुकी है।

अब तक कुल 6,05,596 घर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने एक ही साल में छह लाख घर पूरे किए हैं।

फंडिंग की जानकारी देते हुए गोर ने बताया कि 2025-26 में 5,290 करोड़ रुपए मिले, जबकि 2026-27 में 13,947 करोड़ रुपए मिले हैं।

उन्होंने माना कि केंद्र सरकार के ‘स्पर्श’ ऑनलाइन फंड वितरण सिस्टम में तकनीकी दिक्कतों के कारण किस्तों को जारी करने में देरी हुई थी, लेकिन उन्होंने साफ किया कि अब यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और किसी भी लाभार्थी का पैसा नहीं रोका जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर जमीन उपलब्ध नहीं है तो जमीन खरीदने के लिए हर लाभार्थी को 1 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं।

इस बीच, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने विधानसभा को बताया कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उनकी विभिन्न मांगों को मान लेने के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग का कामकाज सामान्य रूप से फिर से शुरू हो जाएगा।

सरनाइक ने बताया कि कर्मचारी यूनियनों ने 16 जून को हड़ताल शुरू की थी, जिसमें ऐसी मांगें रखी गई थीं, जिनसे लाखों नागरिकों के रोजमर्रा के कामकाज में रुकावट आने का खतरा था। सरकार ने कर्मचारियों की उम्मीदों और मुश्किलों को समझने के लिए बातचीत की, जिसके बाद कई फैसले लिए गए।

ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर अस्थायी प्रमोशन के आदेश तीन महीने के लिए रिन्यू किए जाएंगे, साथ ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (जीएडी) से इन्हें 11 महीने तक बढ़ाने की मंजूरी भी ली जाएगी।

सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर 23 प्रमोशन का प्रस्ताव जीएडी को भेजा गया है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट और क्लास-3 कैडर के लिए सर्विस एंट्री नियमों को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार क्लर्क, टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क के पदनामों को क्रमशः ‘ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट’ और ‘सीनियर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट’ में बदलने के पक्ष में भी है। असिस्टेंट पुलिस मोटर व्हीकल प्रॉसिक्यूटर के पदों के लिए सर्विस एंट्री नियमों को अंतिम मंज़ूरी देने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है।

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वे सीनियर क्लर्क और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 'एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम' के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में तुरंत निर्णय लें।

सरनाइक ने कहा कि प्रशासनिक जरूरतों और मौजूदा नियमों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर एक्ट 2005 से जुड़ी मांगों पर भी जरूरी फैसला लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "सरकार कर्मचारियों का सम्मान करने, उनकी समस्याओं का समाधान करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मकसद बातचीत, संवेदनशीलता और तालमेल के जरिए परिवहन विभाग को ज़्यादा सक्षम, कुशल और जन-केंद्रित बनाना है। इन सकारात्मक फैसलों के बाद, कर्मचारी यूनियनों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है, जिससे नागरिकों को हो रही असुविधा दूर हो गई है।"

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी