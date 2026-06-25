घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी मामलों में सीबीआई ने बिल्डर कंपनी और डायरेक्टरों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

ग्रेटर नोएडा, 25 जून (आईएएनएस)। घर खरीदारों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की चल रही जांच में एक और अहम घटनाक्रम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ग्रेटर नोएडा में स्थित एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी कथित धोखाधड़ी की गतिविधियों के सिलसिले में बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

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सीबीआई की जांच से पता चला कि आरोपी बिल्डर कंपनी और उसके डायरेक्टर ने एक आपराधिक साजिश के तहत कथित तौर पर घर खरीदारों/निवेशकों को झूठे भरोसे, गुमराह करने वाली बातों और धोखे भरे वादों के जरिए लुभाया और बेईमानी से आर्थिक लाभ कमाया, जिससे पीड़ितों को गलत तरीके से नुकसान हुआ।

जांच में ठोस सबूत मिले हैं और सक्षम अदालत के सामने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है।

सीबीआई अभी देश भर में विभिन्न बिल्डर कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ घर खरीदारों से जुड़ी कथित धोखाधड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर दर्ज 37 अन्य मामलों की जांच कर रही है।

इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, ड्रीम प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, एवीजे डेवलपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, सीएचडी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सीक्वल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मंजू जे होम्स इंडिया लिमिटेड, शुभकामना बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और नाइनक्स डेवलपर्स लिमिटेड एवं उनके डायरेक्टरों के साथ-साथ कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ 11 चार्जशीट दाखिल की थीं।

सीबीआई आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार और जनता के साथ धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है, खासकर उन मामलों में जो आम नागरिकों और घर खरीदारों के हितों पर बुरा असर डालते हैं।

--आईएएनएस

डीकेपी/