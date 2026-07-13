गुवाहाटी में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की

गुवाहाटी, 13 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विभाग ने गुवाहाटी और आसपास के इलाकों में अगले 2–3 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान कई स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है। इसे देखते हुए असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है।

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एएसडीएमए के अनुसार, 10 जुलाई को जारी मौसम पूर्वानुमान और मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों के दौरान 24 घंटे में 6 से 12 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव, बाढ़, अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड), ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होने और संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है।

प्राधिकरण ने बताया कि जिला प्रशासन और एएसडीएमए स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं।

एएसडीएमए ने गुवाहाटी के लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान बिना जरूरत यात्रा करने से बचें और अपने दैनिक कार्यक्रम मौसम को ध्यान में रखकर तय करें। विशेष रूप से निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बाढ़ और भूस्खलन की आशंका को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, एएसडीएमए ने स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया है कि मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर समय से पहले घर जाने की अनुमति दी जाए, ताकि वे सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें।

प्राधिकरण ने कहा कि मौसम और स्थिति से जुड़े सभी अपडेट समय-समय पर एएसडीएमए की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किए जाएंगे। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक मौसम संबंधी जानकारी पर भरोसा करें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी