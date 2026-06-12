गांवों और शहरों को अनुदान दिया जा रहा है और राज्य भर में विकास कार्य चल रहे हैं: चीमा

संगरूर, 12 जून (आईएएनएस)। पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मैंने नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है। अधिकारी हर सप्ताह समीक्षा बैठकें करेंगे, जबकि मैं पखवाड़े के आधार पर प्रगति की समीक्षा करूंगा।

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उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के व्यापारियों और कारोबारियों से बातचीत करने के लिए विभिन्न शहरों का दौरा करेंगे। व्यापार समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यापारी आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग के माध्यम से उनकी कई चिंताओं का भी समाधान किया जाएगा।

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कई स्थानों पर काम अधूरा पाया गया है। काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा न होने पर, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, जबकि अन्य स्थानों पर 80 प्रतिशत या 50 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। कुछ परियोजनाओं के पूरा होने की समय सीमा जुलाई है, जबकि अन्य के लिए यह अगस्त है।

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आज मैंने उपायुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक की। मैंने मौजूदा स्थिति का आकलन किया और चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भगवंत मान गांवों और शहरों को अनुदान दे रहे हैं और राज्य भर में विकास कार्य चल रहे हैं। आज मैंने इन परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की।

इससे पहले हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हसन प्रीत युवा, ऊर्जावान और उत्साही नेता हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्हें बरनाला के पहले मेयर के रूप में चुना गया है। वह विकास के कार्यों को गति देने का काम करेंगे। पहले बरनाला काउंसिल होता था, लेकिन अब यह नगर निगम के रूप में तब्दील हो चुका है। इसी वजह से हसन प्रीत को सर्वसम्मति से मेयर के रूप में चुना गया है। हाउस में कुल 50 सदस्य हैं, जिसमें से 49 सदस्यों ने हसन प्रीत के नाम पर मुहर लगाई।

उन्होंने आगे कहा कि मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत आम आदमी पार्टी के पक्ष में नतीजे आए। हमें पूरा विश्वास है कि आगामी दिनों में इस नतीजे की वजह से धरातल पर स्थिति सकारात्मक होती हुई दिखेगी और विकास के कार्यों को भी बल मिलेगा। हमें इस बात की खुशी है।

इसके अलावा, उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरनाक बन चुकी है। भाजपा लोकतंत्र के हितों पर लगातार प्रहार कर रही है। राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए भाजपा मौजूदा राजनीतिक स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है।

--आईएएनएस

एमएस/