गांधीनगर, 24 जून (आईएएनएस)। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के तहत हुए रीजनल कॉन्फ्रेंस में गांधीनगर जिले ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिला स्‍तरीय कार्यक्रम के तहत, कुल 10 कंपनियों ने गांधीनगर के अलग-अलग इलाकों जैसे कलोल, छत्रल, दहेगाम, मानसा और धनोट में नई इंडस्ट्री लगाने के लिए 133.40 करोड़ रुपए के प्रस्तावित एमओयू पर साइन किए हैं।

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इस सेरेमनी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानसा में स्टेरिकोएट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में 35 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अल्टिम टेक प्राइवेट लिमिटेड कलोल में ऑटो इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग यूनिट में 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे ज्‍यादा से ज्‍यादा 60 लोगों को नौकरी मिलेगी।

इन इन्वेस्टमेंट में, कलोल तालुका में मिडास कन्वर्टर कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सेक्टर में 5 करोड़ रुपए, कीपाट कंटेनर्स पीईटी बोतल और प्लास्टिक बेस प्रोडक्ट्स सेक्टर में 15 करोड़ रुपए, गाडस फाइन केम रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सेक्टर में 13.40 करोड़ रुपए, कोपेक्स इंडस्ट्रीज 5 करोड़ रुपए, बलराम रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड आयरन और स्टील सेक्टर में 20 करोड़ रुपए और ओमकार एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड केमिकल सेक्टर में 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी।

इसके साथ ही, बंसीधर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड ने छत्रल में कॉटन फैब्रिक्स में 16 करोड़ रुपए और निरमाया एंटरप्राइजेज ने दहेगाम में मिनरल वाटर बॉटल्स में 8 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट एमओयू पर साइन किए हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी