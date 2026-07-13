ग्रेटर नोएडा और नोएडा में दो अलग-अलग स्थानों पर मिले शव, जांच में जुटी पुलिस

नोएडा/ग्रेटर नोएडा, 13 जुलाई (आईएएनएस)। गौतमबुद्ध नगर में सोमवार को दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से शव मिलने की घटनाओं से हड़कंप मच गया। पहली घटना ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र की है, जबकि दूसरी घटना नोएडा के थाना फेज-1 क्षेत्र स्थित सेक्टर-16 मेट्रो स्टेशन के पास सामने आई। दोनों मामलों में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार, सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशानों को देखते हुए हत्या सहित अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

वहीं, मृतक की पहचान कराने के लिए आसपास के थानों को सूचना भेजी गई है और गुमशुदगी के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। उधर, नोएडा के सेक्टर-16 मेट्रो स्टेशन के पास भी एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना फेज-1 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस के मुताबिक, मृतक की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि मृतक आसपास के इलाके में अक्सर घूमता-फिरता था। उसके शरीर पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। ऐसे में पुलिस मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। साथ ही मृतक की पहचान स्थापित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

दोनों घटनाओं के बाद गौतमबुद्ध नगर पुलिस अलग-अलग स्तर पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी प्रकार की आपराधिक साजिश या हत्या की पुष्टि होती है तो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

फिलहाल दोनों शवों की शिनाख्त और मौत के कारणों का खुलासा होना बाकी है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी को मृतकों के संबंध में कोई जानकारी हो तो तत्काल स्थानीय पुलिस से संपर्क करें, ताकि उनकी पहचान कर आगे की वैधानिक कार्रवाई पूरी की जा सके।

--आईएएनएस

पीकेटी/एएसएच