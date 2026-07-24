ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट के बहाने ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब, महिला समेत दो गिरफ्तार; गांजा और स्विफ्ट कार बरामद

ग्रेटर नोएडा, 24 जुलाई (आईएएनएस)। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की थाना बीटा-2 पुलिस ने लिफ्ट देने के बहाने लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.5 किलोग्राम गांजा, घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार तथा ठगी से प्राप्त 2,500 रुपये नकद बरामद किए हैं।

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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी राहगीरों को कम किराए का लालच देकर कार में बैठाते थे और मौका मिलते ही उनके साथ ठगी कर फरार हो जाते थे। इसके साथ ही दोनों आरोपी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में घूम-घूमकर गांजे की पुड़ियों की बिक्री भी करते थे। पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई को थाना बीटा-2 पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंसल कट स्थित गंदे नाले के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रतन पुत्र अविनाश और बरखा पुत्री संतोष कुमार के रूप में हुई है। रतन मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले के किशनगढ़ वास का निवासी है और वर्तमान में गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित कृष्णा वाटिका में रह रहा था। वहीं बरखा दिल्ली के शाहदरा थाना क्षेत्र की दिलशाद कॉलोनी की रहने वाली है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर राहगीरों को कम किराए या गंतव्य तक छोड़ने का झांसा देकर कार में बैठाते थे।

इसके बाद मौका पाकर उनके साथ ठगी कर नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने थाना बीटा-2 क्षेत्र के परी चौक से टप्पल ले जाने के बहाने एक व्यक्ति से 20 हजार रुपये की ठगी की थी। इसके अलावा, थाना सेक्टर-113 क्षेत्र में सेक्टर-72 से सेक्टर-19 छोड़ने के नाम पर एक अन्य व्यक्ति से लगभग 1.50 लाख रुपये की ठगी करने की बात भी स्वीकार की है।

पुलिस का कहना है कि आरोपी केवल ठगी तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे इसी स्विफ्ट कार का इस्तेमाल कर दिल्ली-एनसीआर में विभिन्न स्थानों पर गांजे की पुड़ियां बेचने का भी काम करते थे। उनकी गिरफ्तारी से ठगी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस अब आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है।

पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि अनजान लोगों की गाड़ियों में बैठने से बचें और कम किराए या अन्य लालच के झांसे में न आएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि ऐसे अपराधियों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई की जा सके। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास और उनके पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीएससी