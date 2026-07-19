गुना-ग्वालियर राजमार्ग पर कार-बाइक की टक्कर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत

गुना (मध्य प्रदेश), 19 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के गुना में रविवार को एक तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल से टक्कर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई।

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यह हादसा शाम करीब 6 बजे गुना-ग्वालियर राजमार्ग (एनएच-46) पर भदौरा गांव के पास, म्याना पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुआ।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ग्वालियर से आ रही एक सफेद एर्टिगा कार की मोटरसाइकिल से सीधी टक्कर हो गई, जिस पर एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों सवार सड़क पर गिर पड़े। इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा।

मृतकों की पहचान पिपराउदा गांव के मनोज कुशवाहा (34), उनकी पत्नी मालती कुशवाहा (30) और उनके बेटे कार्तिक (7) के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई।

यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 पर एक छोटे पुल के पास घटी। जांच अधिकारी बृजमोहन भदौरिया ने बताया कि मृतक अपने ससुराल से लौट रहे थे।

तैनात अधिकारी बृजमोहन भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ितों को बचाने के प्रयासों के बावजूद, उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया।

बाद में शवों को पोस्टमार्टम के लिए गुना जिला अस्पताल भेजा गया, और पहचान की प्रक्रिया जारी है।

अधिकारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सूचित किया जा रहा है। कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है।

प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उसने दावा किया कि मोटरसाइकिल अचानक सामने आई और तेज गति के कारण उसे ब्रेक लगाने का समय नहीं मिला। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं।

मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़ितों के परिजनों के आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसएचओ ने पुष्टि की कि शव परीक्षण किया जा रहा है, चालक से पूछताछ की जा रही है और सभी आवश्यक सबूत जुटा लिए गए हैं।

--आईएएनएस

एमएस/