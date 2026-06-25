गोल्डन आई मॉल की कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की पांच गाड़ियां काबू पाने में जुटीं

ग्रेटर नोएडा, 25 जून (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गोल्डन आई मॉल की कमर्शियल बिल्डिंग में गुरुवार को अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग टावर-3 की नौवीं मंजिल पर स्थित एक कार्यालय में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया।

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ऊंची इमारत से उठते धुएं और आग की लपटों को देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई, और तत्काल इसकी सूचना पुलिस तथा फायर विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर फायर सर्विस की पांच गाड़ियों को रवाना किया।

आग की गंभीरता को देखते हुए फायर कर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभाला और बिल्डिंग में मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ-साथ आग बुझाने का अभियान शुरू किया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग बिल्डिंग की नौवीं मंजिल पर स्थित कार्यालय में लगी थी। आग तेजी से फैल रही थी, लेकिन समय रहते फायर सर्विस की टीम के पहुंच जाने से बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और सभी लोग सुरक्षित हैं।

फायर विभाग ने बताया कि 25 जून को थाना बिसरख क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कॉम्प्लेक्स के पीछे बने कार्यालय में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पांच यूनिट फायर ब्रिगेड मौके पर भेजी गईं। दमकल कर्मियों ने समन्वित तरीके से कार्रवाई करते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया।

आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। घटना बिसरख थाना क्षेत्र की है। प्रशासन और फायर विभाग अब बिल्डिंग में मौजूद सुरक्षा उपकरणों और अग्निशमन व्यवस्थाओं की भी जांच करेगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी