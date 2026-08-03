गाजियाबाद: पांचवीं मंजिल के अपार्टमेंट से गिरने के बाद मनोचिकित्सक की मौत

गाज़ियाबाद, 3 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन इलाके में रहने वाली 40 साल की एक साइकियाट्रिस्ट (मनोचिकित्सक) की अपने अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल से कथित तौर पर गिरने से मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि करीब डेढ़ साल पहले हुए तलाक के बाद से ही वह गंभीर भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी।

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मृतक की पहचान डॉ. हेमिका अग्रवाल के तौर पर हुई है, जो ऑफिसर्स सिटी-2 सोसाइटी में रहती थी।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना रविवार को हुई। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के रहने वाले लोग और आसपास के लोग तुरंत युवती मदद के लिए पहुंचे और उन्हें पास के अस्पताल ले गए। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिवारवालों ने बताया कि शादी टूटने से उनकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा था। उनके पिता डॉ. आर. चंद्रा गाजियाबाद के जाने-माने मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी लगभग 18 महीने पहले अलग होने के बाद से डिप्रेशन और भारी मानसिक तनाव से जूझ रही थी।

एनडीटीवी के मुताबिक, पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि रिश्तेदारों और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही, घटनास्थल से मिले सबूतों की भी जांच की जा रही है। अभी तक अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर किसी सुसाइड नोट के मिलने की पुष्टि नहीं की है।

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (नंदग्राम) जियाउद्दीन अहमद ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जरूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू की।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कुछ शुरुआती जानकारी सामने आई है लेकिन मौत की सही वजह और हालात का पता पूरी जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही चलेगा।

इससे पहले, 1 अगस्त को हरियाणा के रोहतक जिले में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा की पत्नी 23 वर्षीय मुस्कान ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

रोहतक के मेहम इलाके की रहने वाली मुस्कान ने दिसंबर 2023 में बल्हारा से शादी की थी। इस जोड़े के घर पिछले साल नवंबर में बेटे हार्दिक का जन्म हुआ था।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम