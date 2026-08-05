गाजियाबाद के मॉल में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लिया

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के एक मॉल में महिला के साथ मारपीट करने के आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।

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गाजियाबाद पुलिस के अनुसार, यह घटना इंदिरापुरम इलाके के जयपुरिया मॉल में हुई। मंगलवार शाम सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में एक पुरुष और एक महिला के बीच तीखी बहस होती दिख रही है, जिसके दौरान पुरुष ने कथित तौर पर महिला के साथ मारपीट की।

बाद में इंदिरापुरम पुलिस ने घटना की पुष्टि करने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए तुरंत जांच शुरू की। जांच के दौरान, पुलिस ने पुष्टि की कि घटना जयपुरिया मॉल में हुई थी और पाया कि पुरुष और महिला एक-दूसरे को पहले से जानते थे। अधिकारियों ने बताया कि बहस दोनों के बीच किसी निजी विवाद के कारण हुई थी, जो बाद में मारपीट में बदल गई।

शुरुआती जांच के बाद इंदिरापुरम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उसे हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

इंदिरापुरम के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) सूर्यबली मौर्य ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। एसीपी ने एक बयान में कहा, "वायरल वीडियो की तुरंत जांच की गई, जिसके बाद घटना की पुष्टि हुई। संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।"

फिलहाल, पुलिस ने आरोपी व्यक्ति और महिला की पहचान सार्वजनिक नहीं है। न ही पुलिस ने दोनों के बीच रिश्तों का खुलासा किया है। हालांकि, अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ी बिना पुष्टि वाली बातें या एडिट किए गए क्लिप न फैलाएं, क्योंकि जांच उपलब्ध सबूतों और बयानों के आधार पर की जा रही है। पुलिस ने कहा कि वे जांच के नतीजों के अनुसार कानूनी प्रक्रिया जारी रखेंगे।

--आईएएनएस

डीसीएच/