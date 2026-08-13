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भारत समाचार

गुजरात: उपमुख्यमंत्री ने 'डमरू यात्रा' के साथ 'वडनगर श्रावणोत्सव' का शुभारंभ किया

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(Updated )
गुजरात:

मेहसाना, 13 अगस्त (आईएएनएस)। गुरुवार को गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने राज्य सरकार के 'वडनगर श्रावणोत्सव' का उद्घाटन किया और शर्मिष्ठा झील से हटकेश्वर महादेव मंदिर तक डमरू यात्रा का औपचारिक शुभारंभ किया। इस यात्रा के शुभारंभ के बाद ऐतिहासिक शहर वडनगर 108 डमरूओं की ध्वनि से गूंज उठा।

श्रावणोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस यात्रा ने धार्मिक श्रद्धा और वडनगर के ऐतिहासिक स्थलों को एक साथ जोड़ा।

संघवी ने स्वयं डमरू बजाकर यात्रा का शुभारंभ किया।

108 कुशल कलाकारों ने एक साथ डमरू वादन किया, जिसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दी।

बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में भाग लिया।

यात्रा शर्मिष्ठा झील से शुरू हुई और अर्जुन बारी, भगत ना गल्ला और जूना चछरा से होते हुए श्री स्वामीनारायण मंदिर और गोपालजी मंदिर की ओर बढ़ी। यह आयोजन श्री हटकेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न हुआ।

सांघवी ने शोभायात्रा में भाग लिया और बाद में हटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रसाद और शिव किट भी वितरित किए।

इस अवसर पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वडनगर में आयोजित श्रावणोत्सव भक्ति और कला के संगम के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बना रहा है।

इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई 'वडनगर हेरिटेज ऑटो-रिक्शा' सेवा का भी शुभारंभ किया गया।

सेवा का शुभारंभ करने के बाद संगवी ने एक हेरिटेज ऑटो-रिक्शा में सवारी का आनंद लिया।

धार्मिक कार्यक्रमों के बाद उपमुख्यमंत्री ने वडनगर में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नितिन पटेल, वरिष्ठ नेता गिरीश राजगोर, ऊंझा विधायक किरित पटेल, मेहसाना विधायक मुकेश पटेल, खेरालू विधायक सरदारभाई चौधरी और वडनगर नगरपालिका अध्यक्ष मितिका शाह उपस्थित थे।

वरिष्ठ नेता शुभम शाह और कमल, वरिष्ठ अधिकारी राजकुमार बेनीवाल और कुलदीप आर्य, जिला कलेक्टर शालिनी दुहान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बड़ी संख्या में निवासियों के साथ उपस्थित थे।

--आईएएनएस

एमएस/