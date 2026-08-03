गुजरात उपचुनाव: भाजपा के सतीश पटेल ने मांजलपुर सीट 30,000 से ज्यादा वोटों से जीती

वडोदरा, 3 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार सतीश पटेल ने सोमवार को गुजरात में मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव बड़े अंतर से जीता। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा रबारी के 24,851 वोटों के मुकाबले 55,481 वोट हासिल करके पार्टी के लिए वडोदरा की यह सीट बरकरार रखी।

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वोटों की गिनती के 20 राउंड के बाद घोषित अंतिम नतीजों में पटेल को 30,630 वोटों से जीत मिली। इस जीत से वडोदरा में भाजपा की पारंपरिक मजबूत पकड़ और मजबूत हो गई।

सुबह मकरपुरा के भारतीय विद्या भवन में वोटों की गिनती शुरू हुई और पटेल ने शुरुआती राउंड से ही बढ़त बना ली। सुबह 9 बजे तक वह 3,519 वोटों से आगे थे और 11 राउंड के बाद उनकी बढ़त बढ़कर 19,368 वोट हो गई।

भाजपा उम्मीदवार के आधिकारिक तौर पर चुने जाने की घोषणा होने तक बाकी राउंड में भी उनकी बढ़त जारी रही।

यह उपचुनाव वरिष्ठ भाजपा विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण कराना पड़ा था। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी।

योगेश पटेल 2008 में बनी मांजलपुर सीट के बाद से ही इस चुनाव क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने रावओपुरा चुनाव क्षेत्र से लगातार पांच चुनाव जीते थे। पटेल तीन दशक से ज्यादा के पॉलिटिकल करियर में आठ बार विधायक बन चुके हैं।

सतीश पटेल की उम्मीदवारी ने तब सबका ध्यान खींचा था जब भाजपा ने अचानक उनको इस सीट के लिए चुना।

उन्होंने वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर, सिविक बॉडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और वडोदरा जिला भाजपा यूनिट के पूर्व प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया है। उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में भी कई पद संभाले हैं, जिनमें वो छानी नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन और बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और वडोदरा शुगर कोऑपरेटिव के डायरेक्टर पद पर भी रहे।

उनके विरोधी उम्मीदवार भीखा रबारी गुजरात कांग्रेस के वाइस-प्रेसिडेंट और माधवसिंह सोलंकी सरकार में पूर्व मंत्री हैं।

उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 जुलाई को हुई थी और दिन में एक पोलिंग स्टेशन के बाहर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी कहासुनी के बावजूद वोटिंग ज्यादातर शांति से खत्म हो गई।

इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का अंतिम प्रतिशत 37.50 प्रतिशत रहा, जो 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में दर्ज 60.15 प्रतिशत मतदान से काफी कम है।

260 मतदान केंद्रों पर 2,19,000 से ज्यादा मतदाता वोट डालने के लिए पात्र थे। इन केंद्रों पर चुनाव आयोग ने 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग, सीसीटीवी निगरानी और मतदाताओं की सुविधा के लिए अन्य उपाय किए थे।

इस जीत के साथ भाजपा ने मांजलपुर सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा है और इस निर्वाचन क्षेत्र में अपना चुनावी दबदबा कायम रखा है। वहीं, सतीश पटेल ने गुजरात विधानसभा में इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर दिवंगत योगेश पटेल की जगह ली है।

--आईएएनएस

एमएस/