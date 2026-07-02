गुजरात: सूरत साइबर क्राइम सेल ने पीड़ितों को 2.52 करोड़ रुपए लौटाए

सूरत, 2 जुलाई (आईएएनएस)। सूरत साइबर क्राइम सेल ने 2026 के शुरुआती छह महीनों में साइबर धोखाधड़ी के 61 पीड़ितों को 2.52 करोड़ रुपए वापस दिलाने में मदद की। वहीं, व्यापक रिकवरी प्रयासों के तहत 1,824 आवेदकों के लिए कुल 13.38 करोड़ रुपए की वापसी के अदालती आदेश हासिल किए गए हैं।

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यह ऑनलाइन वित्तीय घोटालों में गंवाए गए पैसे की रिकवरी के लिए कानूनी तरीकों के बढ़ते इस्तेमाल को दिखाता है।

यह वसूली 'तेरा तुझको अर्पण' कार्यक्रम के तहत की गई, जिसके तहत बुधवार को सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत द्वारा 15 लाभार्थियों को रिफंड चेक सौंपे गए।

सूरत शहर पुलिस के अनुसार, बरामद की गई वस्तुएं 1 जनवरी से 30 जून के बीच दर्ज की गई साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों से संबंधित हैं।

राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों के बाद, सूरत शहर साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने शहर के सभी पुलिस स्टेशनों के साथ समन्वय करते हुए कई राज्यों के बैंकों के साथ मिलकर संदिग्ध खातों को फ्रीज किया और धनवापसी प्रक्रिया शुरू की।

अधिकारियों ने बताया, "साइबर क्राइम सेल ने पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) करणराज वाघेला के मार्गदर्शन में देश भर की अदालतों, लोक अदालतों और बैंकों के साथ समन्वय में काम किया, और इस प्रक्रिया की सीधी निगरानी पुलिस उपायुक्त (साइबर सेल) बिशाखा जैन ने की।"

छह महीने की अवधि के दौरान सूरत शहर पुलिस ने लोक अदालतों के माध्यम से अदालती आदेश प्राप्त किए, ताकि 1,824 आवेदकों को लगभग 13.38 करोड़ रुपए वापस किए जा सकें।

पुलिस ने यह भी बताया कि 11 जुलाई को होने वाली लोक अदालत के समक्ष 1,690 आवेदकों द्वारा लगभग 7 करोड़ रुपए के रिफंड आवेदन जमा किए गए हैं।

अदालती आदेश प्राप्त होने के बाद, आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद संबंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि जमा कर दी जाएगी।

पुलिस ने जनता से साइबर धोखाधड़ी की सूचना तुरंत देने की अपील करते हुए कहा कि पीड़ितों को तुरंत हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र सूचना देने से धनराशि निकाले जाने से पहले धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने की संभावना बढ़ जाती है।

पुलिस ने नागरिकों को संदिग्ध लिंक या आरटीओ चालान के नाम पर भेजे गए संदेशों के माध्यम से प्राप्त अज्ञात एप्लिकेशन या एपीके फाइलों को डाउनलोड न करने की सलाह दी और संदिग्ध एसएमएस या ईमेल लिंक पर क्लिक करने के खिलाफ चेतावनी दी।

उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया ग्रुप और विज्ञापनों से सावधान रहें जो ऑनलाइन शेयर बाजार निवेश के माध्यम से असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करते हैं।

अधिकारियों ने आगे कहा, "सेक्सटॉर्शन, मॉर्ल्ड तस्वीरों, न्यूड वीडियो कॉल, डिजिटल अरेस्ट स्कैम या किसी भी अन्य प्रकार के साइबर अपराध के पीड़ितों से हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत घटनाओं की रिपोर्ट करने का अनुरोध किया गया था।"

--आईएएनएस

डीकेपी/