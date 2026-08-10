गुजरात सीएम ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई, 'हर घर तिरंगा' अभियान में शामिल होने की अपील

गांधीनगर, 10 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को नागरिकों से देशव्यापी ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को देशभक्ति का जन आंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल ‘हर घर तिरंगा’ तक सीमित न रहे, बल्कि ‘हर दिल तिरंगा’ बनना चाहिए।

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मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में 2.4 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए लोगों से बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रप्रेम का प्रतीक है तथा हर नागरिक को इसके सम्मान और गौरव को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।

गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित राज्य-स्तरीय जुलूस जी-6 सर्कल से शुरू हुआ और अक्षरधाम मंदिर पर खत्म हुआ। इसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा और स्थानीय लोग तिरंगा लेकर शामिल हुए।

नागरिकों को देश के लिए योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से 9 से 17 अगस्त तक पूरे देश में 'तिरंगा यात्रा' आयोजित की जा रही है।

जुलूस को हरी झंडी दिखाने से पहले लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान भारत की मुश्किल से मिली आजादी का जश्न मनाने और आजादी के दीवानों के बलिदानों को याद रखने के लिए शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है और हाथों में तिरंगा और दिलों में देशभक्ति की भावना के साथ इसमें शामिल होने वाले नागरिक 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के विजन में योगदान देंगे।

पटेल ने कहा, "तिरंगा यात्रा का मकसद आज की पीढ़ी को आजादी के दीवानों के बलिदान और समर्पण को समझने, उनके जीवन से प्रेरणा लेने और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को बढ़ावा देने में मदद करना है।"

उन्होंने नागरिकों से इस मौके का इस्तेमाल 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के अपने संकल्प को दोहराने के लिए करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारे पास खुद को देश के लिए समर्पित करने और भारत को गौरव की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मौका है और इस मौके को 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प के साथ पूरा किया जाना चाहिए।"

जुलूस में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुलिस बैंड और नासिक ढोल की प्रस्तुति शामिल थी, जबकि गुजरात पुलिस विभाग के 'डेयरडेविल्स शो' ने लोगों का ध्यान खींचा।

गांधीनगर की मेयर मीरा पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज को देश के गौरव, एकता, अखंडता और वीरता का प्रतीक बताया।

उन्होंने कहा, "'हर घर तिरंगा' अभियान नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगा रहा है और इसमें शामिल लोगों से 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प को मजबूत करने और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का आह्वान किया।"

राज्य की राजधानी से गुजरे 2.4 किलोमीटर लंबे इस जुलूस में तिरंगा एक मुख्य आकर्षण था।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी