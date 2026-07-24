गुजरात : सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित अहमदाबाद का किया दौरा, राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

अहमदाबाद, 24 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अहमदाबाद में बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने बोपल, अंबली और घुमा जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का खुद दौरा किया, जहां भारी बारिश के कारण जगह-जगह पानी भर गया था।

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बोपल के दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने हालात का खुद जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाके में पैदल जाकर लोगों से बातचीत की और अधिकारियों को राहत और पानी निकासी के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।

पटेल ने सबसे पहले बोपल में जल-जमाव की स्थिति का निरीक्षण किया, जहां भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए थे। जमीनी हालात का जायजा लेते हुए, उन्होंने मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बारिश का पानी निकालने के काम और राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और जरूरी मैनपावर, उपकरण और अन्य संसाधनों की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने अधिकारियों को जलजमाव की समस्या को हल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कोई भी रिहायशी सोसाइटी जलमग्न न रहे।

बाद में, पटेल ने बारिश से प्रभावित इलाकों, अंबली और घुमा, का दौरा किया और अहमदाबाद नगर निगम, पुलिस और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक में कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल, अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट, नगर आयुक्त बंछानिधि पानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने शहर के विभिन्न हिस्सों में बारिश का पानी जमा होने की स्थिति का आकलन किया और अधिकारियों को भारी बारिश के कारण निवासियों को हो रही दिक्कतों को दूर करने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद प्रभावित इलाकों में सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को प्राथमिकता दी जाए।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जल-जमाव, पेड़ गिरने, सड़क धंसने और बारिश से जुड़ी अन्य घटनाओं से संबंधित शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

इसके अलावा, एएमसी ने कहा कि भारी बारिश के दौरान उसकी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों ने पेड़ और टहनियां गिरने से संबंधित 166 शिकायतों पर कार्रवाई की।

नगर निकाय ने बताया कि उसने पेड़ गिरने की 129 और टहनियां गिरने की 52 घटनाओं पर कार्रवाई की, साथ ही कहा कि सफाई अभियान के बाद ट्रैफिक बहाल होने के बाद शहर में कोई भी सड़क पेड़ गिरने के कारण बंद नहीं रही।

अधिकारियों ने कहा, "लगातार गश्त और निगरानी के लिए पश्चिम, पूर्व, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, मध्य और दक्षिण जोन में मैनपावर और मशीनरी से लैस गार्डन विभाग की टीमों को तैनात किया गया था। शाहीबाग में एक जगह पर काम चल रहा था, हालांकि वहां ट्रैफिक की आवाजाही प्रभावित नहीं हुई।"

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम