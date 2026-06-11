गुजरात से भाजपा के उम्मीदवार सभी चार राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध जीते

गांधीनगर, 11 जून (आईएएनएस)। गुजरात से राज्यसभा की सभी चार सीटों के लिए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। नामांकन वापस लेने की समय सीमा खत्म होने तक कोई अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में नहीं था, जिससे इस महीने के आखिर में खाली होने वाली उच्च सदन की चारों सीटें भर गईं।

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रिटर्निंग ऑफिसर और गुजरात विधानसभा के सचिव चेतन पांड्या ने बिना किसी मुकाबले के द्विवार्षिक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद जितेंद्र कंजारिया, मानसिंह परमार, राजेश शुक्ला और मुकेश राठवा को राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया।

भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जून को राज्य में राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की थी।

8 जून तक नामांकन पत्र स्वीकार किए गए, और चार उम्मीदवारों ने वैध नामांकन दाखिल किए। 9 जून को कागजों की जांच पूरी हुई, और चारों नामांकन सही पाए गए।

किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया, और उम्मीदवारों की संख्या खाली सीटों की संख्या के बराबर थी, इसलिए राज्यसभा चुनाव के नियमों के तहत यह चुनाव निर्विरोध हो गया।

नए चुने गए सदस्य राज्यसभा के निवर्तमान सांसदों राम मोकारिया, नरहरि अमीन, रमीलाबेन बारा और शक्तिसिंह गोहिल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है।

गोहिल के रिटायर होने के साथ, राज्यसभा में गुजरात से कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा।

182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में भाजपा की भारी ताकत और चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों की अनुपस्थिति को देखते हुए इस नतीजे की काफी उम्मीद थी। चारों उम्मीदवारों ने इस सप्ताह की शुरुआत में गांधीनगर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे।

सफल उम्मीदवारों में जितेंद्र कंजारिया गुजरात में भाजपा के भीतर अपने संगठनात्मक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जबकि मानसिंह परमार राज्य के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में पार्टी की गतिविधियों से जुड़े रहे हैं।

राजेश शुक्ला ने भाजपा के भीतर संगठनात्मक और राजनीतिक जिम्मेदारियां संभाली हैं और गुजरात में सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रहे हैं।

पूर्वी गुजरात के आदिवासी इलाके से आने वाले मुकेश राठवा से संसद में अनुसूचित जनजाति समुदायों से पार्टी का प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद है। ये चार सदस्य छह साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस महीने के आखिर में मौजूदा सदस्यों के रिटायर होने के बाद, इससे राज्य की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या फिर से पूरी हो जाएगी।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी