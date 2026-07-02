गुजरात पुलिस की पहल, महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा अभियान

गांधीनगर, 2 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस ने गुरुवार को राज्यव्यापी 28 दिवसीय अभियान 'ऑपरेशन सुरक्षित साइबरस्पेस' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित पुलिसिंग, साइबर जागरूकता, पीड़ित सहायता और समन्वित प्रवर्तन के माध्यम से डिजिटल स्पेस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

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यह अभियान एक जुलाई से 28 जुलाई तक चलेगा। यह अभियान खुफिया जानकारी पर आधारित पुलिसिंग को सामुदायिक सहभागिता और निवारक उपायों के साथ मिलाकर एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने का प्रयास करता है।

गुजरात पुलिस के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं और बच्चे ऑनलाइन भी उतना ही सुरक्षित महसूस करें, जितना वे सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं, साथ ही प्रारंभिक हस्तक्षेप और समय पर पुलिस कार्रवाई के माध्यम से साइबर अपराध के जोखिम को कम करना है।

इस पहल के बारे में बात करते हुए पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक, सीआईडी क्राइम (महिला प्रकोष्ठ) अजय चौधरी ने कहा कि यह अभियान उन समूहों के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है जो साइबर अपराधों के प्रति तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं।

चौधरी ने कहा, "इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल जगत में जन सुरक्षा को मजबूत करना है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को, जो ऑनलाइन शोषण, साइबरस्टॉकिंग, वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और अन्य साइबर अपराधों का शिकार बन रहे हैं। डीजीपी जीएस मलिक के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान का लक्ष्य संभावित पीड़ितों की पहचान करना, वित्तीय नुकसान को रोकना, साइबर जागरूकता बढ़ाना और हर स्तर पर समन्वित कार्रवाई के माध्यम से समय पर पुलिस हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है।"

इस अभियान के तहत राज्य भर के पुलिस कर्मियों को संभावित पीड़ितों की पहचान करने, साइबर अपराध अलर्ट की पुष्टि करने, जोखिम में पड़े लोगों को परामर्श देने, राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से तत्काल रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करने और अपराधों के शीघ्र पंजीकरण और जांच सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।

इस पहल में जमीनी स्तर पर सत्यापन, पीड़ितों तक पहुंच बनाने और खतरों का पता लगाने तथा अपराधों को बढ़ने से पहले रोकने के लिए साइबर खुफिया और विश्लेषणात्मक उपकरणों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है।

गुजरात पुलिस साइबर जागरूकता बढ़ाने और निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए बैंकों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, शैक्षणिक संस्थानों, निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और सामुदायिक नेताओं के साथ मिलकर काम करेगी।

इस अभियान में फील्ड अधिकारियों के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदारियां, निगरानी तंत्र और प्रदर्शन संकेतक शामिल हैं, जिसमें रोकथाम, प्रारंभिक हस्तक्षेप और त्वरित प्रतिक्रिया इसका केंद्रीय दृष्टिकोण है।

स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन का नेतृत्व एसएचई टीमों और समर्पित साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों, सामुदायिक संपर्क और लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से किया जाएगा।

इन गतिविधियों का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, अभिभावकों, छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन खतरों को पहचानने और सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं को अपनाने में मदद करना है।

इस अभियान ने 'जागरूकता के माध्यम से सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के माध्यम से जांच, कानून के माध्यम से कार्रवाई और जनभागीदारी के माध्यम से एक सुरक्षित गुजरात' का नारा अपनाया है।

गुजरात पुलिस के राज्यव्यापी लक्ष्यों में 25 लाख नागरिकों को साइबर सुरक्षा और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार के बारे में शिक्षित करना, 20 लाख छात्रों को साइबर सुरक्षा की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित करना, 10,000 स्कूलों और 1,500 कॉलेजों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और एक लाख किशोरियों तक साइबरस्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, डिजिटल गोपनीयता और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग पर जागरूकता सत्र आयोजित करना शामिल है।

इस अभियान के तहत परिवारों को बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने में मदद करने के लिए 5,000 अभिभावक जागरूकता सत्र आयोजित करने की भी योजना है और इसने महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हर साइबर शिकायत पर 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है।

गुजरात पुलिस के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य खुफिया जानकारी, प्रौद्योगिकी, जनभागीदारी और सक्रिय पुलिसिंग को मिलाकर एक सुरक्षित, अधिक समावेशी और भरोसेमंद डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, साथ ही जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना और कानून प्रवर्तन में जनता के विश्वास को मजबूत करना है।

--आईएएनएस

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