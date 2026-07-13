गुजरात पुलिस की बड़ी सफलता, तीन मामलों में वांछित 'मदारी गैंग' का सरगना गिरफ्तार

अहमदाबाद, 13 जुलाई (आईएएनएस)। अहमदाबाद पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) जोन-7 ने सोमवार को कुख्यात 'मदारी गैंग' के कथित सरगना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यह शातिर राज्य के तीन आपराधिक मामलों में वांछित था और कथित तौर पर पिछले 10 महीनों से फरार चल रहा था।

Read More

यह गिरफ्तारी रथ यात्रा से पहले फरार अपराधियों को पकड़ने और कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए शुरू किए गए एक विशेष अभियान के तहत की गई।

आरोपी की पहचान 37 वर्षीय अमरनाथ पाढियार उर्फ ​​'मदारी' के तौर पर हुई है। वह साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में भोलेश्वर सोसायटी का रहने वाला है और मूल रूप से गांधीनगर जिले के दहेगाम तालुका के गणेशपुरा गांव का निवासी है।

अधिकारियों के अनुसार, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेक्टर-1) ने निर्देश दिए थे कि वे फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार करें और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें ताकि रथ यात्रा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

इन निर्देशों का पालन करते हुए, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शिवम वर्मा ने जोन-7 के तहत आने वाले पुलिस स्टेशनों और लोकल क्राइम ब्रांच को निर्देश दिए कि वे ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी निगरानी का उपयोग करके वांछित अपराधियों का पता लगाने, आपराधिक गतिविधियों को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास तेज करें।

गश्त के दौरान, पीएसआई एचडी वाघेला के नेतृत्व वाली एक टीम को एएसआई नसरुल्लाखान, हेड कॉन्स्टेबल महेंद्रसिंह और पुलिस कॉन्स्टेबल इरफानभाई के माध्यम से विशेष खुफिया जानकारी मिली। जानकारी के आधार पर टीम ने रविवार को सरखेज पुलिस स्टेशन क्षेत्र से पाढियार को पकड़ लिया।

अधिकारी ने कहा, "आरोपी को पहले गुजरात के विभिन्न जिलों में दर्ज नौ आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका था और वह वर्तमान में राजकोट शहर के गांधीग्राम और प्रद्युम्न नगर पुलिस स्टेशनों तथा वलसाड ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों में वांछित था।"

लंबित मामले भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हैं, जिनमें धारा 318(4), 61 और 54 शामिल हैं। मामले को लेकर जांचकर्ताओं ने बताया कि पाढियार का 2019 से लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें राजकोट, भावनगर, नवसारी और मेहसाणा में मामले दर्ज हैं।

उसके कथित अपराधों में भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी और संबंधित अपराध, साथ ही भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम