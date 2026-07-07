गुजरात: मानसून आपात स्थितियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई

गांधीनगर, 7 जुलाई (आईएएनएस)। आने वाले दिनों में गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को मौसम निगरानी समूह की उच्च स्तरीय बैठक में मानसून से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की।

Read More

अधिकारियों ने मौसम संबंधी किसी भी घटना के प्रभाव को कम करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं और अंतर-विभागीय समन्वय का आकलन किया।

यह बैठक गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) में राहत आयुक्त सुभाष सावलिया की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में मानसून से संबंधित संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया और प्रशासन ने बरसात के मौसम में 'जीरो कैजुअल्टी' के अपने लक्ष्य को दोहराया।

सावलिया ने सभी विभागों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के नियंत्रण कक्ष को तुरंत सूचित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मौसम की बदलती स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार आवश्यक उपाय कर रही है।

बैठक के दौरान, मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने उपग्रह चित्र और मौसम पूर्वानुमान प्रस्तुत किए, जिनमें उन क्षेत्रों की पहचान की गई थी जहां आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।

जल संसाधन और सिंचाई विभाग ने राज्य भर के जलाशयों और बांधों में वर्तमान जल स्तर की जानकारी दी और नियमित जल निकासी के लिए अग्रिम योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, साथ ही जलाशयों के अतिप्रवाह स्तर तक पहुंचने पर सक्रिय किए जाने वाले अलर्ट तंत्रों के बारे में भी बताया।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के अधिकारियों ने बाढ़ या मानसून से संबंधित अन्य आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपनी टीमों की तैनाती और बचाव उपकरणों की तैयारी का विवरण प्रस्तुत किया।

--आईएएनएस

एमएस/