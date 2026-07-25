गुजरात: मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए स्वयंसेवकों और मीडिया की सराहना की

गांधीनगर, 25 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने शनिवार को बाढ़ प्रभावित कई जिलों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को तेज कर दिया। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने राहत कार्यों की समीक्षा की, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की गई, अवरुद्ध राजमार्गों को खोला गया, और कई दिनों की भारी बारिश के बाद नुकसान आकलन सर्वेक्षणों में तेजी आई।

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उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बाढ़ के दौरान और बाद में किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए नवसारी जिला आपदा नियंत्रण कक्ष का दौरा किया।

जिला कलेक्टर मनीष गुरवानी ने उन्हें विभिन्न विभागों द्वारा समन्वित बचाव कार्यों, प्रभावित निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, राहत शिविरों में व्यवस्थाओं, भोजन और पेयजल की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं के वितरण, रोग निवारण उपायों और स्थिति की निरंतर निगरानी के बारे में जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि निचले इलाकों से बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही, प्रशासन ने राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार फसलों, घरों, सार्वजनिक संपत्ति और अन्य नुकसानों का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण तेज कर दिए हैं, ताकि पात्र प्रभावित निवासियों को जल्द से जल्द राहत सहायता मिल सके।

सामान्य जनजीवन बहाल करने के लिए सफाई अभियान, कीटाणुनाशक छिड़काव, स्वास्थ्य निगरानी और सड़कों एवं बिजली के बुनियादी ढांचे की मरम्मत सहित पुनर्स्थापन कार्य भी जारी है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आपातकाल के दौरान सरकारी एजेंसियों को सहयोग देने में स्वयंसेवकों, धर्मार्थ संगठनों और सामुदायिक नेताओं द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार किया।

मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि गुजरात के विभिन्न जिलों में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति में, स्वयंसेवकों, धर्मार्थ संगठनों और सामुदायिक नेताओं ने राहत और बचाव कार्यों को अंजाम देने में सरकारी तंत्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। आप सभी द्वारा दिखाई गई सेवा भावना अनुकरणीय है और प्रशंसा के योग्य है।

मुख्यमंत्री ने संकट के दौरान पत्रकारों की भूमिका की सराहना भी की।

उन्होंने कहा कि गुजरात में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति में मीडियाकर्मी समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करके नागरिकों को कठिनाइयों से बचाने में उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में मीडियाकर्मी भी जनता की सेवा में सरकार के साथ शामिल हो गए हैं। मैं मीडियाकर्मियों द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों की प्रशंसा करता हूं। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ-साथ, कृपया अपना भी ध्यान रखें।

तापी जिले में डोलवन तालुका के धांगधार में भारी बारिश और बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हुई पहुंच सड़क और पुल को कुछ ही घंटों में बहाल कर दिया गया।

सड़क एवं भवन (आर एंड बी) पंचायत विभाग ने क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के लिए आपातकालीन आधार पर जेसीबी मशीनरी, कर्मियों और निर्माण सामग्री को तैनात किया, जिससे सड़क को वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रूप से फिर से खोल दिया गया।

--आईएएनएस

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