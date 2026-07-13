गुजरात: मांजलपुर उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार सतीश पटेल ने नामांकन दाखिल किया

वडोदरा, 13 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार सतीश पटेल ने सोमवार को मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें एक अनुभवी संगठन प्रमुख के रूप में पेश किया। योगेश पटेल के निधन के कारण पिछले महीने उपचुनाव हो रहा है।

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मंजलपुर में भाजपा के चुनाव केंद्र के उद्घाटन के साथ शुरू हुए शक्ति प्रदर्शन के बाद राज्य भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के नेतृत्व में 'विजय विश्वास बाइक रैली' के बाद पटेल ने वडोदरा कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन पत्र जमा किया।

नामांकन जुलूस के दौरान वरिष्ठ पार्टी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक उम्मीदवार के साथ थे।

जनसभा से पहले, भाजपा नेताओं ने दिवंगत योगेश पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। 2 जून को उनके निधन से मांजलपुर विधानसभा सीट खाली हो गई। योगेश पटेल ने एक दशक से अधिक समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और 36 वर्षों में लगातार आठ विधानसभा चुनाव जीते थे।

सभा को संबोधित करते हुए विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा को इस सीट को बरकरार रखने का पूरा भरोसा है।

उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार सतीश पटेल की शानदार जीत दिवंगत योगेश पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने आगे कहा कि निर्णायक जनादेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात में लागू की जा रही विकास पहलों को और मजबूती मिलेगी।

उन्होंने भाजपा को 'एक अलग तरह की पार्टी' बताते हुए कहा कि यह एकमात्र राजनीतिक संगठन है जहां एक आम कार्यकर्ता समर्पण, सेवा और प्रतिबद्धता के माध्यम से आगे बढ़ सकता है।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से हर घर जाकर संपर्क करने, मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और भाजपा की जीत के लिए पूरी लगन से काम करने का आग्रह किया।

अपने संबोधन में सतीश पटेल ने मतदाताओं से उन्हें चुनने की अपील की और कहा कि वे मांजलपुर के विकास को जारी रखते हुए दिवंगत योगेश पटेल की अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे।

पटेल भाजपा के एक अनुभवी संगठनात्मक नेता हैं जिनका शहर की राजनीति से लंबा जुड़ाव रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/