गुजरात: मंजलपुर उपचुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों ने 15 नामांकन पत्र दाखिल किए

गांधीनगर, 13 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को सात उम्मीदवारों ने कुल 15 नामांकन पत्र दाखिल किए। अब मंगलवार को इन नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) का चरण शुरू होगा।

Read More

रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई थी। नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी, जबकि उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। वहीं, मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी।

नामांकन दाखिल करने वाले सात उम्मीदवारों में भाजपा के सत्येन्द्र (सतीश) पटेल, भाजपा के परेश ब्रह्मभट्ट, कांग्रेस के भीखा रबारी, कांग्रेस के धर्मेश पटेल, भाजपा के रत्नसागर राजराजेश्वर धुलाभाई, राइट टू रिकॉल पार्टी के दिनेश व्यास और स्वतंत्र उम्मीदवार राठौड़ परेश विनोदकुमार शामिल हैं।

मैदान में सात उम्मीदवार उतरे, लेकिन उन्होंने 15 नॉमिनेशन पेपर जमा किए, क्योंकि उम्मीदवार डेडलाइन से पहले एक से ज्यादा सेट जमा कर सकते हैं।

रिटर्निंग ऑफिसर ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, हर उम्मीदवार को नॉमिनेशन पेपर के साथ फॉर्म 26 में एक एफिडेविट जमा करना होगा, जिसमें संपत्ति, देनदारियों, पढ़ाई-लिखाई की योग्यता और अगर लागू हो तो किसी भी क्रिमिनल केस की जानकारी देनी होगी।

2 जून को भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद मंजलपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। पटेल ने पहले रावपुरा और बाद में मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लगातार आठ विधानसभा चुनाव जीते और वडोदरा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले विधायकों में से एक रहे।

भाजपा ने सतीश पटेल को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने राज्य के पूर्व मंत्री और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भीखा रबारी को उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों ने वडोदरा में अलग-अलग जन-कार्यक्रम करने के बाद, अपनी-अपनी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किए।

14 जुलाई को नॉमिनेशन की जांच और 16 जुलाई को नाम वापस लेने की समय-सीमा खत्म होने के बाद, 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग के लिए प्रचार तेज होने से पहले उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट सामने आ जाएगी।

इस उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं क्योंकि सीट खाली होने के बाद गुजरात में यह विधानसभा का पहला चुनावी मुकाबला है। उम्मीद है कि इससे वडोदरा में बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की संगठनात्मक ताकत की परीक्षा होगी।

--आईएएनएस

पीएसके