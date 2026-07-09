गुजरात में नकली प्लाज्मा कांड: पांच राज्यों में जांच का दायरा बढ़ने पर तीन और गिरफ्तार

अहमदाबाद, 9 जुलाई (आईएएनएस) अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने गुरुवार को कथित नकली प्लाज्मा रैकेट में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या सात हो गई है। जांचकर्ताओं ने अंतरराज्यीय आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से मिलावटी प्लाज्मा की आवाजाही का पता लगाने के बाद जांच का दायरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक बढ़ा दिया है।
गिरफ्तारियों में अहमदाबाद जिले के बावला निवासी 33 वर्षीय अजीत सोलंकी और महाराष्ट्र के ब्लड बैंक संचालक प्रकाश सांगले और अशोक सांगले शामिल हैं।
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के अनुसार, ये तीनों कथित तौर पर दवा कंपनियों के लिए निर्धारित असली प्लाज्मा के स्थान पर मिलावटी प्लाज्मा के परिवहन, प्राप्ति और वितरण में शामिल थे।
पुलिस ने बताया कि इस मामले का खुलासा सबसे पहले पिछले महीने चांगोदर स्थित एक दवा कंपनी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ब्लड बैंकों से प्राप्त प्लाज्मा की खेपों के साथ उनके संयंत्र तक पहुंचने से पहले छेड़छाड़ की गई थी।
जांचकर्ताओं ने बाद में कथित मुख्य साजिशकर्ता दिनेश चौधरी को जितेंद्र सोलंकी, रफीक खलीफा और मोहन गायकवाड़ के साथ गिरफ्तार कर लिया।
अधिकारियों का आरोप है कि चौधरी ने प्लाज्मा संग्रह और परिवहन प्रक्रिया की अपनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए दवा कंपनी तक खेप पहुंचने से पहले असली प्लाज्मा को मिलावटी पदार्थ से बदल दिया।
पुलिस ने बताया कि नवीनतम जांच में पता चला है कि अजीत सोलंकी शिकायतकर्ता कंपनी के पिकअप वाहन का उपयोग करके राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से प्लाज्मा की खेप का परिवहन करता था।
खेप के दवा कंपनी तक पहुंचने से पहले, उसने कथित तौर पर मार्च और अप्रैल के दौरान चौधरी को प्लाज्मा के 12 बक्से की आपूर्ति की थी।
लगभग 25 लाख रुपए मूल्य का पिकअप वाहन जब्त कर लिया गया है। एसओजी के अनुसार, चौधरी ने कथित तौर पर मोहन गायकवाड़ से अनुपयोगी प्लाज्मा प्राप्त किया, जिसने इसे महाराष्ट्र के एक ब्लड बैंक के माध्यम से प्राप्त किया था।
ब्लड बैंकों से एकत्रित असली प्लाज्मा को कथित तौर पर निकालकर उसमें मिलावटी पदार्थ मिला दिया गया और फिर आगे भेज दिया गया।
पुलिस का आरोप है कि महाराष्ट्र के वाशिम जिले में ब्लड बैंक चलाने वाले प्रकाश सांगले और अशोक सांगले ने बाद में मिलावटी प्लाज्मा को बेंगलुरु की एक अन्य दवा कंपनी तक पहुंचाने में मदद की। उस कंपनी की जांच जारी है।