गांधीनगर, 18 जून (आईएएनएस)। गुजरात के उपमुख्‍यमंत्री हर्ष संघवी ने गुरुवार को बताया कि इस साल 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' पर गुजरात में 1.25 करोड़ से ज्‍यादा लोग योग प्रोटोकॉल ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। राज्य-स्तरीय मुख्य कार्यक्रम गांधीनगर जिले के मनसा में होगा।

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संघवी ने 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य-स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में होगा और मुख्य कार्यक्रम स्थल पर 4,000 से ज्‍यादा लोग शामिल होंगे।

उन्होंने कहा, "पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के शासनकाल को कई सेवा-उन्मुख पहलों के जरिए मनाया जा रहा है और गुजरात में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम इसी बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है।"

संघवी ने बताया कि इस साल की थीम 'हेल्दी एजिंग के लिए योग' को पूरे राज्य में कई कार्यक्रमों के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "10 से ज्‍यादा बड़े कार्यक्रम पहले ही हो चुके हैं, जबकि स्कूलों, कॉलेजों, कॉर्पोरेट ऑफिस, इंडस्ट्रीज, पार्कों और सार्वजनिक जगहों पर कुल मिलाकर लगभग 24,000 कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।"

उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 14 से 20 जून तक 'योग सप्ताह' मनाया जा रहा है। इस दौरान समाज के अलग-अलग वर्गों जैसे सफाई कर्मचारी, महिलाएं, बुजुर्ग और किसान के लिए 12 खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें से 10 कार्यक्रम पहले ही हो चुके हैं और बाकी दो आने वाले दिनों में होंगे।

संघवी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सभी 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 33 जिलों, सभी तालुका, नगर पालिकाओं और ग्रामीण इलाकों में एक साथ बड़े पैमाने पर योग सत्र आयोजित किए जाएंगे, ताकि पूरे राज्य में एक ही समय पर लोग इसमें शामिल हो सकें।

उन्होंने कहा कि हर स्तर पर कार्यक्रमों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए जिला कलेक्टरों, म्युनिसिपल कमिश्नरों और सामाजिक संगठनों के बीच तालमेल बिठाया जा रहा है।

चल रही गतिविधियों के तहत, गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आज पहले आयोजित एक बड़े योग सत्र में 5,000 से ज्‍यादा लोगों ने हिस्सा लिया। भारत की ग्लोबल सांस्कृतिक पहुंच का जिक्र करते हुए संघवी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान, विदेशी नागरिकों द्वारा योग प्रदर्शन करके उनका स्वागत किया गया है, जो भारत की सांस्कृतिक परंपराओं की दुनिया भर में पहुंच को दर्शाता है।"

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ट्रेंड भारतीय योग इंस्ट्रक्टरों की मांग बढ़ी है और उन्हें अच्छा वेतन भी मिल रहा है। गुजरात योग बोर्ड नागरिकों को रोजाना योग करने में मदद करने के लिए ट्रेनिंग और सुविधाएं दे रहा है।

उन्होंने पूरे राज्य में योग में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए योग बोर्ड के चेयरमैन और उनकी टीम की कोशिशों की तारीफ की।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी