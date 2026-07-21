गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 आईएएस और 13 जीएएस अधिकारियों का तबादला

गांधीनगर, 21 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। इसके तहत 28 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों और 13 गुजरात प्रशासनिक सेवा (जीएएस) क्लास-1 अधिकारियों का तबादला और नई नियुक्तियां की गईं। इन अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों, शहरी निकायों, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के निगमों में तैनात किया गया है।

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सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 जुलाई को दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं। इनमें नगर निगम आयुक्त, जिला विकास अधिकारी, राज्य निगमों के प्रमुख, वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और सचिवालय में तैनात अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों की जानकारी दी गई।

वरिष्ठ पदों पर किए गए बदलावों के तहत, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (जीईडीए) के निदेशक गौरव मकवाना को उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल) का पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह यूजीवीसीएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। वहीं, जियोलॉजी और माइनिंग कमिश्नरेट में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) डी.के. पटेल को जीईडीए का नया निदेशक बनाया गया है।

जूनागढ़ नगर निगम के आयुक्त प्रभाव जोशी का तबादला गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) के संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर कर दिया गया है। उनकी जगह जूनागढ़ नगर निगम के नए आयुक्त के रूप में गुजरात खेल प्राधिकरण के सचिव आई.आर. वाला को नियुक्त किया गया है।

एच.जे. प्रजापति को पोरबंदर नगर निगम से हटाकर अमरेली का जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) नियुक्त किया गया है। वहीं, सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (एसयूडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुथार राज रमेशचंद्र को पोरबंदर नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है।

इस प्रशासनिक फेरबदल में जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) के स्तर पर भी कई बदलाव किए गए हैं। दाहोद के डीडीओ स्मित लोढ़ा को सूरत नगर निगम का उप आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं, हिरेन जे. बारोट को दाहोद का नया डीडीओ बनाया गया है।

के.पी. जोशी को देवभूमि द्वारका का जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) नियुक्त किया गया है। वहीं, डी.के. ब्रह्मभट्ट को गांधीनगर और के.एस. झाला को डांग-आहवा का डीडीओ बनाया गया है।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार एम.पी. पांड्या को गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने डी.के. ब्रह्मभट्ट की जगह ली है, जिनका तबादला गांधीनगर जिला प्रशासन में कर दिया गया है।

बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के निदेशक के.जे. राठौड़ को दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (डीजीवीसीएल), सूरत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, एम.डी. चुडासमा को पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल), राजकोट का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

गुजरात राज्य समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन महेश जानी को गुजरात शहरी आजीविका मिशन का मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

सी.बी. गनात्रा को गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, बी.एच. पटेल को गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

अन्य नियुक्तियों के तहत, एम.के. जोशी को गुजरात डेवलपमेंट सपोर्ट एजेंसी (डी-एसएजी) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। ए.के. जोशी को गुजरात अनरिजर्व्ड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक (एमडी) बनाया गया है।

वहीं, आर.एन. कुचारा को राजकोट नगर पालिकाओं का क्षेत्रीय आयुक्त, सी.ए. गांधी को वडोदरा नगर पालिकाओं का क्षेत्रीय आयुक्त और पी.बी. राठौड़ को कौशल विकास निदेशक नियुक्त किया गया है।

सरकार ने गुजरात गैस लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में बी.एन. पटेल और 'डेवलपिंग कास्ट्स वेलफेयर' के निदेशक के रूप में वी.के. जाधव की सेवाएं भी जारी रखी हैं। ये दोनों पद संबंधित विभागों के अधीन रहेंगे और इन्हें आईएएस कैडर के समकक्ष पद माना जाएगा।

एक अलग अधिसूचना में सरकार ने गुजरात प्रशासनिक सेवा (जीएएस) के 13 अधिकारियों का तबादला किया है। जीएएस की प्रमुख नियुक्तियों के तहत, वी.के. पटेल को गुजरात औद्योगिक विकास निगम का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बी.के. जोशी की जगह ली है, जिनका तबादला आईएएस अधिकारी के रूप में कर दिया गया था।

ए.के. प्रजापति को अरवल्ली-मोडासा की ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जबकि डी.एन. सतानी को सिविल सप्लाईज़ डायरेक्टरेट में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात किया गया है।

जी.वी. मियानी को गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, वाई.एस. चौधरी को गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड का संयुक्त प्रबंध निदेशक और ए.के. कलसरिया को भू-विज्ञान एवं खनन आयुक्तालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) बनाया गया है।

एम.आर. प्रजापति को गुजरात खेल प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, के.एस. डाभी को वलसाड का निवासी अतिरिक्त कलेक्टर, डी.एम. गोहिल को सूरत की क्षेत्रीय विश्लेषण समिति का संयुक्त आयुक्त और ए.ए. डोडिया को अमरेली का निवासी अतिरिक्त कलेक्टर बनाया गया है।

पी.सी. दवे और बी.आर. अहीर ने एक-दूसरे का स्थान ले लिया है। पी.सी. दवे को गांधीनगर नगर निगम का उप आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि बी.आर. अहीर ने परिवहन आयुक्त कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) का पद संभाला है।

कुमारी के.बी. पटेल को गांधीनगर में भू-विज्ञान और खनन आयुक्त कार्यालय में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी