गुजरात में भारी बारिश का कहर, 38,600 से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे

गांधीनगर, 24 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच राहत और बचाव अभियान तेज़ी से जारी है। राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद अब तक 38,653 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 5,547 से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। राहत कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) संयुक्त रूप से जुटे हुए हैं।

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गांधीनगर स्थित स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर के अनुसार, राज्यभर में आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 49 टीमें तैनात की गई हैं।

इसके अलावा भारतीय सेना की छह टीमें अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड जिलों में तैनात हैं। प्रत्येक जिले में सेना की दो-दो टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हैं। वहीं, भारतीय वायुसेना वडोदरा में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, जबकि भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) नवसारी, वलसाड और तापी जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहा है।

कोस्ट गार्ड की टीमें बिलीमोरा और गांदेवी के जलमग्न क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम भी कर रही हैं।

राज्य के उत्तर और मध्य गुजरात में शुक्रवार को भी भारी बारिश जारी रही। एसईओसी के अनुसार, पिछले दो घंटों में बनासकांठा जिले के देओदर तालुका में तीन इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई।

इसके अलावा भाभर (बनासकांठा), धंसुरा (अरावली), लीलिया (अमरेली) और सांतलपुर (पाटन) में भी दो इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई।

वलसाड जिले के नानापोंधा तालुका के पंडोर गांव में एसडीआरएफ ने राहत एवं बचाव अभियान चलाया। वहीं, नवसारी जिले के वांसदा तालुका के धारमपुरी क्षेत्र में भी एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला।

अहमदाबाद जिले के ढोलका तालुका के चालोडा गांव में गुरुवार देर रात बारिश के पानी में फंसे तीन लोगों को स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया।

एक अन्य घटना में अहमदाबाद जिले के सरभाट और बदरखा गांवों के बीच पानी में फंसी एक बस के 20 यात्रियों को ट्रैक्टर की सहायता से सुरक्षित निकाला गया।

इसी तरह, नवसारी जिले के गांदेवी तालुका के मेघर गांव में भी कोस्ट गार्ड ने राहत अभियान चलाकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

गुजरात के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ज्ञानेंद्र सिंह मलिक शुक्रवार को गांधीनगर स्थित स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे भारी बारिश से प्रभावित जिलों की स्थिति और राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे।

प्रशासन का कहना है कि राज्य में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है तथा सभी आपदा प्रबंधन एजेंसियां मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

--आईएएनएस

डीएससी