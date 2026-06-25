गुजरात के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, जन-कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की

नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य भर में लागू की जा रही विकास और जन कल्याणकारी पहलों पर चर्चा की। इस चर्चा में प्राकृतिक खेती के विस्तार, बिजली संरक्षण और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया।

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मुलाकात के दौरान, राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को गुजरात में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों और अब तक प्राप्त परिणामों से अवगत कराया।

अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने कहा कि किसानों को रसायन-मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और गौ-आधारित कृषि को मजबूत करने के लिए एक गहन राज्यव्यापी अभियान चल रहा है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करते हुए 'विष-मुक्त प्राकृतिक खेती' की ओर बढ़ने में मदद करना है।

उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य भर के किसान समुदायों में टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे उपायों की भी जानकारी दी।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप गुजरात में चलाए जा रहे बिजली संरक्षण प्रयासों के बारे में जानकारी दी।

राज्यपाल ने कहा कि राजभवन के माध्यम से जारी निर्देशों के तहत, राज्य भर में सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों में मिशन मोड में बिजली बचत अभियान चलाया जा रहा है।

चर्चा में गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे 'ग्राम कल्याण' कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई।

आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री को स्वच्छता, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवा, नशामुक्ति, पशुपालन और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता जैसे क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर की गई पहलों से अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि सामुदायिक गतिविधियों और जनभागीदारी के माध्यम से गांवों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए भी काम किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीणों के साथ हुई प्रत्यक्ष बातचीत से प्राप्त प्रतिक्रियाओं से अवगत कराया।

राज्यपाल के अनुसार, इन मुलाकातों से ग्रामीण समुदायों से चल रहे कल्याण और विकास प्रयासों के संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

यह बैठक गुजरात भर में ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने और सार्वजनिक कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा का हिस्सा थी।

--आईएएनएस

एमएस/