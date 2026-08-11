गुजरात के राज्यपाल का किसानों से आह्वान, 'केमिकल को छोड़कर प्राकृतिक खेती पर आएं'

आनंद, 11 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मंगलवार को किसानों से केमिकल वाली खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केमिकल वाले फर्टिलाइजर और कीटनाशकों पर लगातार निर्भरता से आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी और पानी के संसाधन खराब हो सकते हैं।

आनंद जिले की दो दिवसीय यात्रा के दौरान, देवव्रत ने आनंद तालुका के बोरियावी गांव में प्रगतिशील किसान नरेश सोलंकी के प्राकृतिक खेत का दौरा किया।

स्थानीय किसानों के साथ बातचीत करने और जीवामृत और घन जीवामृत की तैयारी और लाभों के बारे में बताने से पहले उन्होंने विभिन्न फसलों का निरीक्षण किया, एक गाय का दूध निकाला और खुद खेत की जुताई की।

देवव्रत ने किसानों से कहा, "मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए प्रकृति और भगवान ने स्वयं सबसे अच्छी प्रणाली बनाई है।"

उन्होंने कहा कि जंगलों को पौधों और पेड़ों को पनपने के लिए रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग ने कृषि मिट्टी में उपयोगी केंचुए और सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर दिया है।

परिणामस्वरूप, किसानों को अब बाहरी स्रोतों से नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व जोड़ने पड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, "रासायनिक खेती ने मिट्टी को सख्त कर दिया है, जबकि प्राकृतिक खेती मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और प्राकृतिक जल संचयन के माध्यम से, वर्षा जल को सीधे मिट्टी में जाने देती है।"

राज्यपाल ने चेतावनी दी कि यदि रासायनिक खेती जारी रही, तो "भविष्य की पीढ़ियों के लिए न तो उपजाऊ मिट्टी बचेगी और न ही पीने का साफ पानी बचेगा।"

देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती से कृषि उत्पादन कम होने के बजाय बढ़ सकता है, क्योंकि मिट्टी में उच्च कार्बनिक कार्बन से फसल की पैदावार में सुधार हो सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक खेती की लागत को काफी कम किया जा सकता है, इसे गाय आधारित प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें मवेशी कृषि के लिए दूध और खाद दोनों प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा, "गुजरात में कई किसान प्राकृतिक खेती के पांच स्तरीय मॉडल का उपयोग कर रहे थे और अपेक्षाकृत कम श्रम और इनपुट लागत के साथ सालाना लाखों रुपए कमा रहे थे।"

किसानों से रासायनिक खेती छोड़ने का आग्रह करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि इसके उपयोग ने पर्यावरण को प्रदूषित किया और मिट्टी और पानी को नुकसान पहुंचाया, जबकि संभावित रूप से लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा।

अपने स्वयं के अनुभव को याद करते हुए, देवव्रत ने कहा कि उन्होंने रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाया था, जिसके बाद उनकी भूमि ने अपनी उर्वरता वापस पा ली है।

उन्होंने कहा, "आने वाली पीढ़ी को बंजर भूमि सौंपने के बजाय उपजाऊ और स्वस्थ भूमि सौंपना ही पश्चाताप का सच्चा रूप है।"

--आईएएनएस

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