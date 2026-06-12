गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की याद में नवकार मंत्र जाप का हुआ आयोजन, पत्नी-बेटे भी हुए शामिल

राजकोट, 12 जून (आईएएनएस)। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश दुर्घटना को एक साल पूरा हो गया है। इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की भी मौत हो गई थी। विजय रुपाणी की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर जैन विजन ग्रुप की ओर से राजकोट में नवकार मंत्र जाप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में रुपाणी परिवार भी शामिल हुआ। विजय रुपाणी की पत्नी अंजलीबेन और उनके बेटे ऋषभ रुपाणी ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

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जैन विजन के मिलन कोठारी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "विजय रूपाणी की प्रथम पुण्यतिथि पर हमने कई प्रकार के सेवा कार्य किए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमने कई धार्मिक आयोजन किए हैं, जिसमें भजन, भोजन और जाप शामिल है। इसके साथ ही गो सेवा नवकार जाप मंत्र का आयोजन किया। इसके अलावा, प्लेन हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कई आयोजन किए। मूकबधिर आश्रम में खाना खिलाया और चौक पर राहगीरों को छाछ पिलाया गया।"

मिलन कोठारी ने कहा कि आज विजय भाई रूपाणी की कमी महससू हो रही है। जब वह मुख्यमंत्री थे, तभी एक-एक कार्यकर्ताओं को नाम लेकर बुलाते थे। वह जमीन से जुड़े हुए नेता थे।

गुजरात के मुख्यमंत्री (2016-2021) रहे विजय रूपाणी की मौत पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 के क्रैश होने से हो गई थी। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन जा रहा बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल कॉम्प्लेक्स से टकराकर क्रैश हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 और जमीन पर मौजूद 19 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में मारे गए लोगों में रूपाणी भी शामिल थे, जिनकी पहचान बाद में डीएनए एनालिसिस के ज़रिए की गई थी।

एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अभी भी हादसे की वजह की जांच कर रहा है। शुरुआती जांच में तकनीकी और ऑपरेशनल कारणों की ओर इशारा मिला था, लेकिन अभी तक कोई अंतिम नतीजा जारी नहीं किया गया है। इस हादसे के बाद दुर्घटना वाली जगह पर लंबे समय के लिए बदलाव भी हुए। हादसे के बाद राज्य सरकार की रीडेवलपमेंट योजनाओं के तहत, बीजे मेडिकल कॉलेज के क्षतिग्रस्त हॉस्टल कॉम्प्लेक्स को एक बड़ी सुविधा के तौर पर फिर से बनाने का फैसला किया है।

---आईएएनएस

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