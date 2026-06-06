गुजरात को मिला नया डीजीपी, ज्ञानेंद्र सिंह मलिक संभालेंगे पुलिस की कमान

गांधीनगर, 6 जून (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने शनिवार को अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को राज्य का नया डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) नियुक्त किया। इसके साथ ही पुलिस विभाग में सबसे ऊंचे खाली पद को तुरंत प्रभाव से भर दिया गया।

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गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा, "अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर, आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को तुरंत प्रभाव से गुजरात राज्य के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के खाली पद पर नियुक्त किया जाता है।"

मलिक गुजरात कैडर के 1993-बैच के इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) अधिकारी हैं। वह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी केएलएन राव की जगह लेंगे। राव पूर्व डीजीपी विकास सहाय के रिटायरमेंट के बाद से इस पद का कामकाज संभाल रहे थे।

तीन दशक से ज्‍यादा की सर्विस के साथ, मलिक गुजरात कैडर के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले मलिक जनवरी 1994 में आईपीएस में शामिल हुए थे और उनके पास इंजीनियरिंग और लॉ की डिग्री है। उन्होंने पहले गुजरात और केंद्र सरकार में कई अहम पुलिसिंग और प्रशासनिक पदों पर काम किया है।

वह जुलाई 2023 में अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का पद संभालने से पहले सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) में एडिशनल डायरेक्टर जनरल (नॉर्थ) के तौर पर सेंट्रल डेप्युटेशन पर तैनात थे।

अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर उनकी नियुक्ति 2023 में गुजरात में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बड़े फेरबदल के तहत हुई थी।

मलिक को अपने करियर के दौरान 2010 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल और 2017 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है।

उन्होंने राज्य पुलिस विभाग में लीडरशिप की भूमिकाएं भी निभाई हैं और इस साल की शुरुआत में उन्हें गुजरात आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था।

इस नियुक्ति के साथ मलिक गुजरात पुलिस की कमान ऐसे समय में संभाल रहे हैं, जब यह फोर्स भारत के सबसे ज्‍यादा इंडस्ट्रियल राज्यों में से एक में पुलिसिंग का काम देख रही है। उनकी जिम्मेदारियों में कानून-व्यवस्था और अपराध की जांच से लेकर आंतरिक सुरक्षा और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम शामिल हैं। सरकारी सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार, वे नवंबर 2028 में रिटायर होने वाले हैं, जिससे उन्हें राज्य के पुलिस प्रमुख के तौर पर दो साल से ज्‍यादा का कार्यकाल मिलेगा।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम