गुजरात के मुख्यमंत्री ने आणंद में स्कूली बच्चों से बातचीत करने के लिए काफिला रोका

आनंद, 17 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शुक्रवार को एक आधिकारिक कार्यक्रम से गांधीनगर लौटते समय आणंद जिले के अंबाली गांव में अचानक रुके और सड़क किनारे जमा हुए स्कूली बच्चों और ग्रामीणों से मिलने के लिए अपनी गाड़ी से उतरे।

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अंकलाव तालुका के अंबाली गांव से गुजरते समय मुख्यमंत्री ने देखा कि स्कूली बच्चे वर्दी में उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने अपना काफिला रोक दिया।

औपचारिक नियमों को दरकिनार करते हुए वे बच्चों के पास गए और उनसे बातचीत करने में समय बिताया।

बातचीत के दौरान पटेल ने छात्रों की शिक्षा के बारे में पूछा, उन्हें अपनी पढ़ाई के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित किया और जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया।

बाद में उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और पूछा कि क्या गांव किसी कठिनाई का सामना कर रहा है, साथ ही उन्होंने उत्तरदायी लोक प्रशासन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

यात्रा के दौरान उपस्थित अभिभावकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे अपील की कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा न आने दें और उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

गांव से गुजरते समय पटेल ने पास के एक घर में बायोगैस संयंत्र देखा और उसके मालिक, किसान विट्ठलभाई परमार से मिलने के लिए वहां गए।

उन्होंने संयंत्र के कामकाज, उससे मिलने वाले लाभों और उसके संचालन की अवधि के बारे में जानकारी ली।

बातचीत के बाद परमार ने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री अपना काफिला रोककर हमारा हालचाल पूछने आएंगे। यह हमारे और पूरे अम्बाली गांव के लिए अपार खुशी और गर्व का क्षण है।

यह यात्रा तब हुई जब मुख्यमंत्री वडोदरा में एक आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद गांधीनगर लौट रहे थे।

पटेल ने 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत गुजरात में चार पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों के आभासी उद्घाटन के कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर से वडोदरा के प्रताप नगर, गोधरा, पोरबंदर और भक्तिनगर में पुनर्निर्मित स्टेशनों का उद्घाटन किया।

पटेल वडोदरा के प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित थे, जहां 71.58 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्मित इस स्टेशन को जनता को समर्पित किया गया। इसमें बेहतर यात्री सुविधाएं, सुगम आवागमन, नया प्लेटफार्म, लिफ्ट, आधुनिक प्रतीक्षा क्षेत्र और विरासत से प्रेरित वास्तुकला शामिल हैं।

--आईएएनएस

एमएस/