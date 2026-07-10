गुजरात को बागवानी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। नई दिल्ली में आयोजित 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में गुजरात को बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026' से सम्मानित किया गया है। यह राज्य की कृषि संबंधी पहलों के लिए मिली नवीनतम राष्ट्रीय मान्यता है।

Read More

यह पुरस्कार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े की उपस्थिति में प्रदान किया। गुजरात के कृषि मंत्री जीतू वाघानी ने राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया।

कृषि नेतृत्व पुरस्कारों की स्थापना 2008 में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन के सुझाव पर की गई थी।

1998 में स्थापित इस संगठन का कहना है कि इसकी स्थापना नीति निर्माताओं, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

आयोजकों के अनुसार, पुरस्कारों का मूल्यांकन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. सथाशिवम की अध्यक्षता वाली जूरी द्वारा किया जाता है।

पुरस्कार प्राप्त करने के बाद बोलते हुए वाघानी ने कहा कि गुजरात को बागवानी क्षेत्र में किए गए कार्यों और नवाचारों के कारण यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल सरकार के लिए है, बल्कि गुजरात के लाखों मेहनती किसानों और कृषि विभाग की टीम के लिए भी है।

उन्होंने यह पुरस्कार राज्य के किसानों को समर्पित किया और बागवानी क्षेत्र तथा कृषि विभाग से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी।

वाघानी ने बताया कि गुजरात को इससे पहले 2009 और 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य' के रूप में कृषि नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

उन्होंने कहा कि कृषि महोत्सव, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और ड्रिप सिंचाई सहित उस अवधि के दौरान शुरू की गई पहलों ने गुजरात को 'दसवीं पंचवर्षीय योजना' के दौरान 9.9 प्रतिशत की कृषि विकास दर दर्ज करने में मदद की।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात को 2018 में फिर से 'सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य' के रूप में मान्यता मिली और पशुपालन क्षेत्र में अपने प्रदर्शन के लिए 2019 में कृषि नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त हुआ।

यह नवीनतम सम्मान सात वर्षों में बागवानी के लिए राज्य का पहला कृषि नेतृत्व पुरस्कार है।

अधिकारियों के अनुसार, समारोह में उपस्थित वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, जिनमें राजस्थान के राज्यपाल राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. सथाशिवम ने गुजरात की कृषि नीतियों की प्रशंसा की और राज्य सरकार और उसके किसानों को पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई दी।

--आईएएनएस

एमएस/