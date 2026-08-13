गुजरात: एनसीबी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त रणनीतियों की समीक्षा की

अहमदाबाद, 13 अगस्त (आईएएनएस)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की गुजरात के लिए वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही की राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठक में खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और समन्वित प्रवर्तन को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बुधवार को हुई इस बैठक की अध्यक्षता एनसीबी के उप महानिदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) मनीष कुमार और खुफिया ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक राजीव अहीर ने सह-अध्यक्षता की।

बयान में कहा गया है कि चर्चा के दौरान, विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों ने अंतर-राज्यीय और अंतर-एजेंसी संबंधों पर अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान चर्चा में भाग लेने वाली एजेंसियों ने गुजरात में मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित मादक नेटवर्क के खिलाफ सहयोगात्मक प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

एनसीबी ने एनडीपीएस के दो महत्वपूर्ण मामले प्रस्तुत किए, जिनमें कार्यप्रणाली, अंतरराज्यीय संबंध, की गई जांच और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की गई, जबकि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने एनडीपीएस का एक महत्वपूर्ण मामला प्रस्तुत किया, जिसके बाद जांच, तस्करी के पैटर्न और अंतर-एजेंसी संबंधों पर चर्चा की गई।

इसमें राज्य नारकोटिक्स विरोधी कार्य बल (एएनटीएफ), डीआरआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), सीमा शुल्क, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य औषधि नियंत्रक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

इसमें मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट, पिछली संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट, महत्वपूर्ण एनडीपीएस मामलों और अंतर-राज्यीय संबंधों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

इससे पहले, मध्य प्रदेश और असम के लिए 2026 की दूसरी तिमाही की राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति की बैठकों में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ समन्वित कार्रवाई और खुफिया जानकारी साझा करने को और मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मध्य प्रदेश के लिए जेसीसी की बैठक गुरुवार को भोपाल में और असम के लिए गुवाहाटी में आयोजित की गई थी।

चर्चा में संयुक्त पूछताछ, वित्तीय जांच, समन्वित प्रवर्तन अभियान और गिरोहों को भंग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही सभी एजेंसियों ने नशामुक्त भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

भोपाल में हुई जेसीसी बैठक की अध्यक्षता एनसीबी के डीडीजी (पश्चिमी क्षेत्र) और मध्य प्रदेश एएनटीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक ने संयुक्त रूप से की। इसमें एनआईए, एसआईबी, आईटी, सीमा शुल्क, सीबीएन, आरपीएफ, राज्य अभियोजन विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय और राज्य उत्पाद शुल्क के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

--आईएएनएस

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