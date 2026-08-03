गुजरात: चांदीपुरा वायरस से 22 बच्चों की मौत, 35 मामलों की पुष्टि

गांधीनगर, 3 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से बच्चों की 22 मौत दर्ज की गई हैं। अब तक सामने आए 184 संदिग्ध मामलों में से 35 की पुष्टि हुई है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग कई जिलों में निगरानी और इलाज की कोशिशें जारी रखे हुए है।

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बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने कहा कि राज्य में सामने आए सभी संदिग्ध मामलों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। अब तक कुल 184 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें से 35 में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। 11 सैंपल के नतीजों का अभी भी इंतजार है।

मंत्री ने बताया कि अब तक सामने आए संदिग्ध मामलों में से 22 बच्चों की इस वायरस के कारण मौत हो चुकी है।

वायरस की पुष्टि वाले सात मरीजों का अभी राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 6 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं।

मंत्री के अनुसार, गांधीनगर, साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर, पाटन, राजकोट और भावनगर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती बच्चों का खास इलाज किया जा रहा है और डॉक्टर लगातार उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं।

उन्होंने कहा कि ये संक्रमण किसी एक गांव या इलाके तक सीमित नहीं थे, बल्कि गुजरात के अलग-अलग हिस्सों से सामने आए थे, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग की टीमें जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं।

बचाव के उपायों के तहत, विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे मिट्टी के घरों और दीवारों में मौजूद दरारों को भर दें, साथ ही पशुपालन वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है।

सभी सरकारी और प्राइवेट बच्चों के अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे वायरस के लक्षण वाले मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सुविधा वाले इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में भर्ती करें, ताकि बिना देरी के इलाज शुरू हो सके और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसी गंभीर जटिलताओं को रोका जा सके।

मंत्री ने कहा कि अभी चंदीपुरा वायरस के लिए कोई खास वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों और रिसर्चर्स की एक खास टीम एक असरदार वैक्सीन और इलाज विकसित करने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च कर रही है।

पानशेरिया ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए नागरिकों से कहा कि वे अफवाहों से बचें और स्वास्थ्य विभाग की टीमों का सहयोग करें।

उन्होंने माता-पिता को मिट्टी के घरों में दरारों की मरम्मत करने और बच्चों में बुखार, उल्टी, ऐंठन या कोई अन्य गंभीर लक्षण विकसित होने पर निकटतम सरकारी जिला अस्पताल में तत्काल चिकित्सा देखभाल लेने की सलाह दी।

अधिकारियों ने कहा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए जाने के बाद से स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी के साथ काम कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की देखरेख में पूरे गुजरात में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और आवश्यक एहतियाती उपाय लागू किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएसके