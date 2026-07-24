गुजरात: बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित वलसाड में देर रात तक बिजली बहाल होने की उम्मीद

वलसाड/नवसारी, 24 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद वलसाड और नवसारी जिलों के बाढ़ से प्रभावित अधिकांश गांवों में शुक्रवार रात तक बिजली आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है। भारी नुकसान वाले क्षेत्रों में शनिवार तक काम जारी रहेगा।

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दोनों जिलों में बाढ़ का पानी कम होने के बाद युद्धस्तर पर बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया गया है।

राज्य सरकार के अनुसार, बिजली वितरण कंपनियों और स्थानीय प्रशासन की टीमें क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मरों और बिजली लाइनों की मरम्मत के लिए लगातार काम कर रही हैं ताकि आवश्यक सेवाएं जल्द से जल्द बहाल की जा सकें।

सरकार ने कहा कि प्रभावित अधिकांश गांवों में शुक्रवार रात तक बिजली आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है।

जिन इलाकों में बिजली व्यवस्था को व्यापक नुकसान पहुंचा है, वहां शनिवार तक बहाली का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बहाली के काम की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तैनात किया गया है।

आईएएस अधिकारी राज सुथार वलसाड जिले में राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं, जबकि आईएएस अधिकारी केतन जोशी नवसारी में राहत कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। दोनों अधिकारी प्रभावित जिलों में तैनात हैं और बिजली बहाली की प्रगति की सीधी निगरानी कर रहे हैं।

प्रशासन ने कहा कि वह राहत सामग्री और आवश्यक सेवाएं हर प्रभावित परिवार तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और निवासियों से अपील की कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग करें और बहाली का काम पूरा होने तक धैर्य बनाए रखें।

शुक्रवार को बाद में, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए वलसाड जिले के उमर्गम तालुका के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया।

राज्य सरकार के अनुसार, इस मानसून के दौरान उमर्गम में एक ही दिन में 42.56 इंच बारिश हुई, जिसे वलसाड जिले के इतिहास में एक दिन में हुई सबसे अधिक बारिश बताया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप कई गांवों में व्यापक क्षति हुई है।

दौरे के दौरान, संघवी ने उमर्गम, भीलड़, सतनाला और धोडीपाड़ा के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि क्षति सर्वेक्षण जल्द से जल्द पूरा किया जाए और प्रभावित निवासियों तक वित्तीय सहायता बिना किसी देरी के पहुंचाई जाए।

उपमुख्यमंत्री ने उमर्गम विधायक रमनलाल पाटकर और परदी के उपमंडल अधिकारी नीरव पटेल के साथ समग्र स्थिति की समीक्षा की और फिर बाढ़ से हुए नुकसान की स्थिति का जायजा लेने के लिए निवासियों से बातचीत की।

--आईएएनएस

एमएस/