गुजरात: भारी बारिश के बीच पावागढ़ पहाड़ी पर पत्थर गिरने से दो तीर्थयात्रियों की मौत, कई घायल

पंचमहल, 19 जून (आईएएनएस)। गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ तीर्थ स्थल पर शुक्रवार सुबह भारी बारिश के बीच सीढ़ियों पर चट्टानें गिरने से कम से कम दो तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

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जानकारी के अनुसार, यह घटना सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच पावागढ़ पहाड़ी पर पटिया पुल के पास हुई, जहां श्रद्धालु पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर की ओर जा रहे थे। बताया गया कि इलाके में लगातार बारिश के कारण चट्टान अचानक से टूटकर तीर्थयात्रियों के मार्ग पर गिर गईं। इस हादसे से इलाके में अफरातफरी मच गई।

शुरुआती रिपोर्टों से पता चला कि चट्टानों के ढलान से नीचे गिरने के बाद कई लोग मलबे के नीचे दब गए थे। बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और प्रभावित लोगों को निकालने का काम शुरू किया। घटना के तुरंत बाद पावागढ़ पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे थे।

हालांकि, तब तक दो लोगों की मौत हो चुकी थी। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बचाव अभियान के दौरान इलाके में भारी बारिश जारी रही, जिससे आपातकालीन कर्मियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल कोई भी फंसा हुआ नहीं है। इसके बाद टीमों ने राहत और बचाव अभियान समाप्त किया।

सूत्रों ने पुष्टि की कि इस घटना में कुल 10 लोग चपेट में आए थे। दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए हलोल रेफरल अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि मरने वाले दोनों लोग खेड़ा जिले के रहने वाले थे। अभी पीड़ितों की पहचान आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई थी।

पुलिस-प्रशासन ने चट्टान गिरने की घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से मॉनसून के मौसम में पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की अपील की है।

--आईएएनएस

डीसीएच/