गुजरात: अहमदाबाद में 900 करोड़ रुपए की लागत से जल निकासी कार्य शुरू किए जाएंगे

अहमदाबाद, 24 जुलाई (आईएएनएस)। अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने नवगठित पंचायत क्षेत्रों और शहर के पश्चिमी उपनगरों में जल निकासी कार्यों के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए के निविदाएं आमंत्रित करने की योजना बनाई है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद बेहतर जल निकासी व्यवस्था की आवश्यकता स्पष्ट हो गई है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के प्रभारी मंत्री ऋषिकेश पटेल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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पटेल ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ अंबली और घुमा सहित बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद यह घोषणा की। इस दौरे में उन्होंने पिछले दो दिनों में अहमदाबाद में हुई भारी बारिश के प्रभाव का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि शहर के दो क्षेत्रों में बहुत कम समय में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा बुनियादी ढांचे के बावजूद पानी की निकासी में सामान्य से अधिक समय लग रहा है।

पटेल ने कहा कि एएमसी की टीमों, महापौर, प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों ने जल निकासी के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि आज शाम 6 बजे तक शहर के अधिकांश हिस्सों से पानी उतर जाए और नागरिकों को असुविधा न हो।

मंत्री ने कहा कि पहले से चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर बाढ़ की समस्या पहले की तुलना में कम हुई है। फिर भी, अहमदाबाद के विस्तार और पूर्व ग्राम पंचायत क्षेत्रों को नगरपालिका सीमा में शामिल करने के कारण एक व्यापक जल निकासी व्यवस्था की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

उन्होंने घोषणा की कि नवगठित पंचायत क्षेत्रों, बोपाल और घुमा सहित पश्चिमी इलाकों और एसपी रिंग रोड से जुड़ी जल निकासी लाइनों में स्थायी जल निकासी कार्यों के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए के टेंडर जल्द ही जारी किए जाएंगे, ताकि वर्षा जल की निकासी में सुधार हो सके।

सड़क धंसने की चिंताओं को दूर करते हुए पटेल ने कहा कि ऐसी घटनाएं तकनीकी प्रकृति की हैं और मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एएमसी यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम कर रही है कि नई निर्मित सड़कों पर ऐसी समस्याएं न हों। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किए जाने के मद्देनजर, प्रशासन आवश्यकता पड़ने पर जल निकासी के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाओं के साथ पूरी तरह तैयार है।

प्रशासन के अनुसार, अहमदाबाद में औसतन 18.42 इंच वर्षा दर्ज की गई, जिसके कारण वासना बैराज के सभी 22 गेट खोल दिए गए।

शहर भर में, 42 तूफानी जल निकासी केंद्रों पर 245 पंप और 83 जल निकासी केंद्रों पर 305 पंप पूरी क्षमता से काम कर रहे थे।

शुक्रवार को एएमसी स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष कमलेश पटेल ने बताया कि पिछले 36 घंटों में शहर में असाधारण रूप से भारी बारिश हुई है और 126 आवासीय सोसाइटियों से जलभराव की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

इनमें से 52 सोसाइटियों से पानी निकाल दिया गया है, जबकि शेष सोसाइटियों में काम जारी है। उन्होंने कहा कि एएमसी ने शहर भर में जलभराव वाले 148 स्थानों की पहचान की है, जिन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 52 स्थानों से पानी पूरी तरह से निकाल दिया गया है, जबकि शेष स्थानों पर व्यवस्थित रूप से काम जारी है।

--आईएएनएस

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