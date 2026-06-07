गुजरात: आठ आईपीएस अधिकारी 16 सीमावर्ती गांवों में ठहरेंगे, सुरक्षा इंतजामों का लेंगे जायजा

गांधीनगर, 7 जून (आईएएनएस)। गुजरात सरकार सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने और सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों से सीधे बातचीत करने के उद्देश्य से एक अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के आठ वरिष्ठ अधिकारी अगले सप्ताह राज्य की पाकिस्तान सीमा से लगे 16 गांवों का दौरा करेंगे और वहां रात को भी ठहरेंगे।

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11 और 12 जून को निर्धारित ये दौरे वाव-थराद सीमा क्षेत्र के गांवों के साथ-साथ पाटन और कच्छ जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करेंगे। यह कार्यक्रम गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। इस दौरान अधिकारी स्थानीय घरों में ठहरेंगे।

राज्य सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य गुजरात की अंतरराष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना और साथ ही दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण और चिंताओं की समीक्षा करना है।

अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जमीनी आकलन करेंगे, दुर्गम और एकांत स्थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों से बातचीत करेंगे और स्थानीय निवासियों से बैठकें करेंगे। कार्यक्रम में सीमा गश्ती अभियानों का निरीक्षण, रात्रिकालीन समीक्षा बैठकें और क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा भी शामिल होगी।

एडीजीपी वाबंग जमीर वाव-थराद जिले के असरागम और रचेना गांवों का दौरा करेंगे, जबकि एडीजीपी अजय कुमार चौधरी कच्छ पूर्वी जिले के शिरानी वंध और जटावाड़ा गांवों का दौरा करेंगे।

आईजीपी बिपिन शंकरराव अहिरे पाटन जिले के धोकावाड़ा और चारंका गांवों का दौरा करेंगे, और डीआईजीपी एएम मुनिया वाव-थराद क्षेत्र के रादोसन और गोलाप गांवों का दौरा करेंगे।

कच्छ पश्चिमी जिले में डीआईजीपी केएन दामोर जूना और देढिया गांवों का दौरा करेंगे, जबकि डीआईजीपी डॉ. लीना पाटिल उधमों और पाटागर गांवों का दौरा करेंगी।

एसीपी आरटी सुसारा पुनराजपार और गुनाऊ गांवों का दौरा करेंगे, जबकि डीआईजीपी सुधा एस. पांडे दिनारा और भीतारा मोटा गांवों का दौरा करेंगी।

सभी अधिकारी अपने-अपने निर्धारित गांवों में रात्रि प्रवास करेंगे।

अधिकारियों ने दो दिवसीय कार्यक्रम को औपचारिक दौरे के बजाय गहन जमीनी अभ्यास बताया, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा ढांचे की समीक्षा करना, सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का आकलन करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच संचार को मजबूत करना है।

--आईएएनएस

एमएस/