गुजरात: आईएमएडी ने जारी किया रेड अलर्ट, आपदा प्रबंधन टीम रख रही नजर

गांधीनगर, 29 जुलाई (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है और 31 जुलाई के लिए आठ जिलों में 'रेड अलर्ट' जारी किया है। इसके बाद गुजरात सरकार ने सभी विभागों को तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है।

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रेड अलर्ट अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी और डांग जिलों के लिए जारी किया गया है। आईएमडी ने उसी दिन सौराष्ट्र के कई हिस्सों में 'ऑरेंज अलर्ट' के तहत भारी से बहुत भारी बारिश का भी अनुमान लगाया है।

इससे पहले, 29 और 30 जुलाई के लिए पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, भरूच, सूरत और दक्षिण गुजरात के कई जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी।

1 अगस्त को उत्तर गुजरात के कुछ हिस्सों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

बारिश के आने वाले दौर के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मौसम पर नजर रखने वाले समूह (वेदर वॉच ग्रुप) ने गांधीनगर में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) में राहत आयुक्त गौरव मकवाना की अध्यक्षता में बैठक की।

मकवाना ने सभी कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट को अपने रिसोर्स और रिस्पॉन्स टीम की मैपिंग करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि वे तुरंत डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं।

उन्होंने सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बिना देर किए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मीटिंग करने का भी निर्देश दिया ताकि मैपिंग का काम पूरा हो सके और तुरंत एक्शन के लिए तैयार रहें।

मीटिंग में मानसून के दौरान पब्लिक सेफ्टी पक्का करने और डिजास्टर मैनेजमेंट के तरीकों को मजबूत करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारियों का रिव्यू किया गया।

तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से होने वाले नुकसान के खतरे को कम करने के लिए रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है कि वे नगर पालिकाओं और नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले होर्डिंग्स, बैनर और खराब स्ट्रक्चर को तुरंत हटा दें।

मकवाना ने इस बात पर भी जोर दिया कि मौसम की चेतावनी और डिजास्टर से जुड़े मैसेज आम जनता और दिहाड़ी मजदूरों सहित जमीनी स्तर तक समय पर पहुंचने चाहिए।

उन्होंने कहा कि कच्चे घरों, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग और लेबर फोर्स के सदस्य आमतौर पर ऐसी घटनाओं के दौरान सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं और इसलिए उन्हें ज्यादा ध्यान और सुरक्षा दी जाएगी।

इस मॉनसून में राज्य में बारिश के पैटर्न का जिक्र करते हुए मकवाना ने कहा कि गुजरात में बारिश बहुत असमान हो रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य में अभी बारिश का पैटर्न बहुत असमान है। जहां द्वारका जैसे कुछ इलाकों में बहुत कम बारिश हुई है, वहीं वलसाड और नवसारी जैसे इलाकों में लगभग 100 प्रतिशत बारिश हो चुकी है। साथ ही, ढोलका में सिर्फ दो घंटे में लगभग 20 इंच की अभूतपूर्व बारिश हुई।

उन्होंने आगे कहा कि इन हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों, जिला कलेक्टरों और आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है।

--आईएएनएस

एमएस/