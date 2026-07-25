गुजरात: 30 जुलाई को मांजलपुर में उपचुनाव के लिए अवकाश घोषित

गांधीनगर, 25 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने वडोदरा जिले के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान की सुविधा के लिए 30 जुलाई को पूरे क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि मतदान के दिन मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्र में अवकाश लागू रहेगा।
वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के 2 जून को लंबी बीमारी के बाद निधन के कारण यह उपचुनाव आवश्यक हो गया था।
पटेल 2008 के परिसीमन के बाद बने इस निर्वाचन क्षेत्र से ही इसका प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और अपने 36 साल के विधायी करियर में लगातार आठ विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं।
उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को निर्धारित है।
नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा रह गया है।
भाजपा ने सतीश पटेल (कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड में सत्येंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं) को मैदान में उतारा है, जो वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं।
कांग्रेस ने भीखा रबारी को उम्मीदवार बनाया है, जो राज्य इकाई के उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री हैं।
चुनाव आयोग की नामांकन प्रक्रिया में सात उम्मीदवारों द्वारा 15 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसके बाद गहन जांच के बाद मुकाबला दो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों तक सीमित हो गया।
चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी और चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरी हो जाएगी।
परिसर में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी, साथ ही सवैतनिक अवकाश और शुष्क दिवसों से संबंधित वैधानिक प्रावधान भी मतदान अवधि के दौरान लागू रहेंगे।
--आईएएनएस
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