पूर्व सांसद की गिरफ्तारी के बाद वाईएसआरसीपी ने आंध्र सरकार पर विपक्ष को दबाने का लगाया आरोप

अमरावती, 19 अगस्त (आईएएनएस)। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया है। यह आरोप तब लगाया गया जब बुधवार को राजमुंदरी में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान पूर्व सांसद मार्गानी भारत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

इस गिरफ्तारी से इलाके में तनाव व्याप्त है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने इसका कड़ा विरोध किया।

वाईएसआरसीपी के अनुसार, मार्गानी भारत और पूर्व सांसद सुभाष चंद्र बोस शहर के 36वें डिवीजन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के स्थानीय कार्यकर्ता वाईएसआरसीपी में शामिल हो रहे थे।

भारी संख्या में तैनात पुलिस ने मार्गानी भारत और वाईएसआरसीपी नेताओं को कार्यक्रम आगे बढ़ाने से रोक दिया। इससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि पुलिस शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि में दखल क्यों दे रही है।

बाद में पुलिस ने मार्गानी भारत को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई।

विपक्षी पार्टी ने कहा कि यह गिरफ्तारी एक बार फिर दिखाती है कि टीडीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार विपक्षी राजनीतिक गतिविधियों में बाधा डालने के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है।

वाईएसआरसीपी ने एक बयान में कहा, "यह घटना टीडीपी गठबंधन सरकार के तहत राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करके किए जा रहे अत्याचारों का एक और उदाहरण है। लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति देने के बजाय, सरकार वाईएसआरसीपी नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस तंत्र का इस्तेमाल कर रही है।"

विपक्षी पार्टी ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से कहा कि वे पुलिस को ढाल बनाकर अपने शासन के खिलाफ हो रहे विरोध को नहीं रोक सकते।

इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को ताडेपल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में राजमुंदरी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों, नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।

जगन मोहन रेड्डी ने उनके साथ निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी की स्थिति, संगठनात्मक मामलों, जनता की समस्याओं, पार्टी को मजबूत करने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की।

--आईएएनएस

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