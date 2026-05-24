फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में मंत्री आशीष सूद ने लिया हिस्सा, साइकिल अपनाने का किया आह्वान

नई दिल्ली: राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 'फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल' के 75वें संस्करण में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने भी भाग लिया। रविवार सुबह बड़ी संख्या में युवाओं ने साइकिल चलाकर दूसरों को फिट रहने का संदेश दिया।

इस मौके पर मंच से मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बचपन में साइकिल आजादी की प्रतीक थी। साइकिल मिलते ही इधर-उधर भागता रहता था। आज साइकिल पश्चिम एशिया संकट के समय देशभक्ति और भारत की आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 30 मिनट साइकिल चलाओ, डॉक्टर की दवाई से पहले साइकिल की पैडल पर आ जाओ।

साइकिल आज सिर्फ फिटनेस के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि दिल्ली और देश के पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। पेट्रोल-डीजल बचाने में साइकिल अहम भूमिका निभा सकती है। साइकिल हम सभी को देश के लिए योगदान देने का अवसर देता है।

मीडिया से बातचीत में मंत्री आशीष सूद ने कहा, “फिट इंडिया अभियान और 'संडेज ऑन साइकिल' भारत सरकार की एक अनूठी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से स्वस्थ रहने की अपील कर रहे हैं। यह पहल उसी का हिस्सा है।

गौरतलब है कि फिट इंडिया संडेज़ ऑन साइकिल, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2024 में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी फिटनेस अभियान है। यह पहल साइकिलिंग को एक टिकाऊ, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल व्यायाम के रूप में बढ़ावा देती है, जिसके अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं।

साइकिलिंग को व्यायाम के रूप में अपनाने से न केवल हृदय के स्वास्थ्य में सुधार होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि युवाओं में बढ़ते मोटापे की समस्या से निपटने में भी मदद मिलती है। यह सक्रिय रहने, तनाव कम करने और प्रकृति से जुड़ने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'मन की बात' के 117वें एपिसोड में इस अभियान को मान्यता और सराहना मिली है। इस अभियान में 4,600 स्थानों पर लगभग 2 लाख लोगों ने भाग लिया है। स्कूल के बच्चों और डॉक्टरों से लेकर पुलिस बल, सरकारी कर्मचारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा (एनएसएस) स्वयंसेवकों तक समाज के हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। हर कोई मायभारत और फिट इंडिया वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर सरल पंजीकरण करके इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है और अपने स्वयं के कार्यक्रम बना सकता है।

--आईएएनएस

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