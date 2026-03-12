भारत समाचार

Farooq Abdullah Attack : शादी समारोह में फारूक अब्दुल्ला पर चली गोली, कई नेताओं ने की निंदा

शादी समारोह में फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की कोशिश, आरोपी हिरासत में
Mar 12, 2026, 04:45 AM
जम्मू-कश्मीर: शादी समारोह में फारूक अब्दुल्ला पर चली गोली, कई नेताओं ने की निंदा

नई दिल्ली:  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर एक शादी समारोह में जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें वह बाल-बाल बच गए। कई नेताओं ने घटना की निंदा की है और इसे गंभीर सुरक्षा चूक करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

 

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने घटना को चिंता जनक बताते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला को एक शादी समारोह में जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें वे बाल-बाल बचे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "शुक्र है कि वह सुरक्षित और ठीक हैं। इस गंभीर सुरक्षा चूक की पूरी और गहन जांच होनी चाहिए।"

 

जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्री सकीना इटू ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा, "एक 'जेड प्लस' सुरक्षा से संरक्षित पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरह का गंभीर हमला यह गंभीर सवाल उठाता है कि यह संभव कैसे हुआ। यह जानकर राहत मिली कि वे सुरक्षित हैं। पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और इस गंभीर सुरक्षा चूक के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए।"

 

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मेरे पिता बाल-बाल बचे। फिलहाल विवरण अस्पष्ट हैं, लेकिन जो पता चला है वह यह है कि एक व्यक्ति एक लोडेड पिस्तौल के साथ पॉइंट ब्लैंक रेंज तक पहुंचने में सफल हुआ और गोली चलाई। यह सिर्फ निकट सुरक्षा टीम की वजह से था, जिन्होंने गोली को रोका और इस हत्यारे हमले को विफल किया। अभी जवाबों से ज्यादा सवाल हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि कोई जेड प्लेस एनएसजी प्रोटेक्टेड सुरक्षा प्राप्त पूर्व मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे पहुंच गया।"

 

सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने भी फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा गहरी चिंता का विषय है। सांसद ने यह भी कहा कि जिम्मेदार व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

 

जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और फारूक अब्दुल्ला एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां फायरिंग की घटना हुई। हालांकि, दोनों सुरक्षित हैं। फायरिंग करने के आरोप में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। पुलिस शख्स से पूछताछ कर रही है और इस मामले की जांच कर रही है।

 

--आईएएनएस

 

 

