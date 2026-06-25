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'फर्जी वीडियो से मुझे धार्मिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश' : भगवंत मान का विपक्ष पर बड़ा आरोप

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 25, 2026, 09:54 AM
'फर्जी वीडियो से मुझे धार्मिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश' : भगवंत मान का विपक्ष पर बड़ा आरोप

चंडीगढ़, 25 जून (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कथित तौर पर गुरु साहिबानों की बेअदबी से जुड़े मामले में वायरल वीडियो पर सफाई दी है। भगवंत मान ने वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया और कहा कि उन्हें धार्मिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "राजनीतिक तौर पर वे (विपक्षी दल) मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे जमीनी स्तर पर शून्य हो चुके हैं। इस कारण वे हर रोज कोई न कोई आदेश जारी कराते हैं, ताकि मुझे धार्मिक तौर पर बदनाम किया जा सके।"

उन्होंने कहा, "पंजाब के लोगों के लिए जिस तरह सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तौर पर इस सरकार ने काम किए हैं, वो पिछली किसी भी सरकार ने नहीं किए। चाहे वह बेअदबी का कानून हो, चाहे वह धार्मिक ग्रंथों के वाहनों पर टैक्स माफी हो, चाहे श्री आनंदपुर साहब में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र हो या चाहे वह तीन पवित्र शहरों का दर्जा हो, इन चीजों का मुकाबला विपक्ष नहीं कर सकता है, इसी कारण सभी राजनीतिक दल मिलकर मेरे पीछे पड़े हैं।"

भगवंत मान ने कहा, "विपक्ष की कोशिश है कि वे मेरी फर्जी वीडियो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि लोग मुझसे नफरत करने लगें, मगर यह संभव नहीं है।"

अपने खिलाफ सामाजिक बहिष्कार वाले बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री मान ने कहा, "एसजीपीसी के आदेश को सर्वोच्च मानते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह के बोर्ड सुखबीर सिंह बादल के क्यों नहीं लगे थे। जो लोग 2 दिसंबर को सुखबीर बादल के सामने 'हां जी - हां जी' करते थे, उनके बोर्ड क्यों नहीं लगे थे।"

भगवंत मान ने यह भी कहा कि श्री अकाल तख्त के सामने मैं वीडियो से जुड़े विवाद को लेकर पेश हुआ। अगर मुझे आज भी बुलाया जाएगा तो मैं पेश होने के लिए जाऊंगा। उन्होंने कहा, "श्री अकाल तख्त को मैं चुनौती नहीं दे सकता हूं और न ही मेरी कोई हैसियत है।"

मुख्यमंत्री ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ है, उसकी कहीं भी जांच कराई जा सकती है, उसमें मैं नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए भगंवत मान ने एक और वीडियो शेयर किया था, जिसमें दावा किया कि एक व्यक्ति ने उनके जैसा मास्क खरीदा था। वह व्यक्ति अभी कनाडा में मौजूद है, जबकि 2016 के बाद मैं कभी कनाडा नहीं गया था।

--आईएएनएस

डीसीएच/