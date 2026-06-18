फाल्टा थाने पर धावा बोलने के मामले में 7 और गिरफ्तार, जहांगीर खान की पत्नी की तलाश तेज

कोलकाता, 18 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा थाना पर धावा बोलकर टीएमसी नेता जहांगीर खान को छुड़ाने की कोशिश के मामले में पुलिस ने सात और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना का नेतृत्व कथित तौर पर जहांगीर खान की पत्नी रेजिना बीबी कर रही थीं, जो फिलहाल फरार हैं।

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डायमंड हार्बर जिला पुलिस द्वारा की गई इन सात नई गिरफ्तारियों के बाद इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 15 हो गई है। इससे पहले पिछले दो दिनों में आठ अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, फरार रेजिना बीबी के खिलाफ अब आर्म्स एक्ट, 1959 और एक्सप्लोसिव्स एक्ट, 1884 की अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ी गई हैं। पुलिस का आरोप है कि फाल्टा थाने पर हमले और जहांगीर खान को छुड़ाने की पूरी साजिश के पीछे वही मुख्य भूमिका में थीं।

बताया गया कि 16 जून को रेजिना बीबी के नेतृत्व में तृणमूल समर्थकों की भीड़ ने फाल्टा थाने में घुसकर जहांगीर खान को छुड़ाने की कोशिश की थी। हालांकि, मौके पर मौजूद राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया और उनकी कोशिश नाकाम कर दी।

पुलिस जांच और गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हमले की योजना एक दिन पहले सोमवार को एक गुप्त स्थान पर बनाई गई थी। पुलिस के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता रेजिना बीबी ने की थी।

एक जिला पुलिस अधिकारी के अनुसार, बैठक में तय किया गया था कि समर्थक फाल्टा थाने से करीब तीन किलोमीटर दूर एक स्थान पर एकत्र होंगे और वहां से संगठित तरीके से अचानक थाने पर धावा बोलकर जहांगीर खान को छुड़ा लिया जाएगा।

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में फाल्टा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रहे जहांगीर खान को इलाके में लंबे समय तक बेहद प्रभावशाली नेता माना जाता रहा है।

इस बीच बुधवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी फाल्टा पहुंचे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डायमंड हार्बर जिला पुलिस को निर्देश दिया कि फाल्टा थाने पर हमला करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने पुलिस को हमलावरों की संपत्तियां जब्त करने और बाद में उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए।

--आईएएनएस

डीएससी